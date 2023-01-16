Гороскоп на сегодня, 17 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:57, 16 янв 2023

Удачный день. Позитивные тенденции набирают силу с каждым часом, и то, что начинается как небольшое везение, может обернуться грандиозной удачей. Есть масса причин радоваться, и только самые ненаблюдательные их не замечают.



Середина дня – время, когда жизненный потенциал особенно высок. Это тот самый период, когда можно влюбиться с первого взгляда, совершить трудовой подвиг или сделать научное открытие. Вечер – прекрасное время для любых развлечений; его можно посвятить как посещению увеселительного заведения, так и визиту в театр или на концерт.







Овен

Рабочие проблемы не так серьезны, как кажется на первый взгляд, так что не принимайте их близко к сердцу. Разногласия с руководством производят впечатление непреодолимых, но пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что говорили об одном и том же, хоть и разными словами. К тому же вас неожиданно поддержит коллега, которого вы никогда не считали союзником.



Телец

Этот день будет заурядным, если вы сами не сделаете его замечательным. Дайте волю фантазии – у вас появятся интересные идеи, заслуживающие немедленного воплощения в жизнь. Очень остра интуиция, поэтому правильные решения вы принимаете молниеносно, удивляя этим окружающих. День хорошо подходит для встреч как со старыми друзьями, так и с новыми знакомыми: найти общий язык будет нетрудно, вы отлично проведете время. Отдых на природе дарит массу приятных впечатлений.



Близнецы

Вас ожидает динамичный день, и это неудивительно: энергия Близнецов бьет буквально через край и заряжает всех вокруг. Тем более сейчас как никогда вы полны идеями, по-настоящему творческими и неординарными, а потому способны увлекать и увлекаться.



Рак

Вы не только стремитесь к переменам, но и делаете все возможное, чтобы они не заставили себя ждать. К сожалению, результат ваших усилий не всегда соответствует ожиданиям, и дело даже не в том, что вы хотите как лучше, а получается как обычно – просто получается уж слишком по-другому. Впрочем, Раки изобретательны: что бы у них ни вышло, они найдут этому применение.



Лев

Стоит воздержаться от покупок. Во-первых, вы рискуете стать жертвой обмана или сильно переплатить за некачественную вещь, а во-вторых, сегодня вкус может изменить вам, и позже вы будете сожалеть о принятом решении. Путешествие поможет вам развеяться, физические нагрузки заставят почувствовать себя лучше, а творческая работа позволит наилучшим образом проявить свои способности.





Дева

Этот спокойный день едва ли будет связан с какими-то значительными событиями. Могут встревожить поступающие известия, но вскоре выяснится, что никаких причин для волнений не было. Стоит навести порядок в финансовых делах: анализ собственных доходов и расходов поможет избежать ненужных трат.



Весы

День скорее неудачный, особенно сложна первая его половина. При реализации любой идеи вам придется противостоять некоей очень мощной силе, бороться с людьми, не слишком разборчивыми в средствах. Зато вы получаете очень ценную информацию о своих недругах, и вскоре сможете найти ей достойное применение.



Скорпион

Мнение окружающих покажется очень важным. Из-за этого вы, возможно, станете резко реагировать на критику и пытаться доказать свою состоятельность. Хороший день для того, чтобы понять, кто действительно желает добра, а кто только использует вас.



Стрелец

Вы склонны рисковать, причем даже там, где это совершенно недопустимо. Осторожность? Такого слова в вашем лексиконе сегодня нет. Так что едва ли покажется удивительными, что многие ваши начинания в этот день будут оборачиваться неприятностями и финансовыми потерями.



Козерог

Хорошо проходят деловые и личные встречи, на всех, с кем сегодня приходится иметь дело, вы производите самое лучшее впечатление. Вы обаятельны и привлекательны, всюду привлекаете к себе внимание, слышите массу комплиментов. Но с началом романтических отношений лучше не торопиться: присмотритесь к заинтересовавшему вас человеку.



Водолей

Окружающие по достоинству оценят ваши заслуги и индивидуальность. Ощущение, что все трудности легко преодолеть, будет помогать в делах и в принятии решений. Можно отбросить некоторые формальности в общении с людьми, что придаст отношениям более дружеский и доверительный оттенок. Хорошее время для инвестиций, купли-продажи, денежных операций.









Рыбы

В целом день складывается неплохо, хотя во второй его половине могут возникнуть разногласия с коллегами и деловыми партнерами, что огорчит самых впечатлительных представителей знака. Рыбам-руководителям не сразу удастся найти общий язык с подчиненными, добиться правильного выполнения своих распоряжений. Однако все проблемы, возникающие в течение дня, будут так или иначе решены.

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