Любовный гороскоп на сегодня, 18 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:53, 17 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности, думая о том, как лучше очаровать Вашего любимого человека и привлечь к себе его внимание. Гораздо полезнее было бы задуматься о чем-то более важном и полезном и, кстати, куда более действенном в плане привлечения внимания. Например, о том, где заработать больше денег.







Телец

Сегодняшний день будет для Вас своеобразным испытанием. Он покажет, насколько Вы любите Вашего любимого человека и насколько Ваш любимый человек любит Вас. Постарайтесь сделать все от Вас зависящее для того, чтобы и завтрашний день провести вместе, причем не только физически, но и духовно.



Близнецы

Сегодня с Вашей души свалится какой-то камень, связанный с Вашей личной жизнью. Звезды советуют увесистый булыжник оттащить куда-нибудь подальше, чтобы нельзя было найти. Больше он Вам никогда не понадобится, да и Вашим друзьям и знакомым такое сокровище вряд ли нужно.



Рак

Вы в ответе за тех, кого приручили. И если Вы имели неосторожность дать тому или иному человеку надежду на Вашу благосклонность в будущем, то придется этим ожиданиям соответствовать. Звезды советуют по возможности не давать сегодня никаких обещаний, даже если Ваша душа этого очень просит.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку захочется в Вашем обществе вспомнить прошлое — возможно, не общее, но тем не менее интересное обеим сторонам. Что ж, отнеситесь к этому как к просмотру увлекательнейшего документального фильма.





Дева

Если некто, кто Вам нравился, выбрал не Вас (а сегодня велика вероятность такого выбора), не расстраивайтесь. Как говорится, «если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло». Попробуйте посмотреть на это оптимистично: больше Вам все равно ничего не остается.



Весы

Сегодня не стоит быть слишком откровенным с Вашим любимым человеком: ему это все равно будет не очень интересно, но природная вежливость не позволит ему сказать Вам об этом вслух. Однако если стоическое выражение любимого лица Вас не пугает, не ограничивайте свои словесные потоки.



Скорпион

Сегодня Вы только ближе к ночи сможете уделить Вашему любимому человеку достаточное ему количество внимания. До того сей процесс будет для Вас неуместным, проблематичным, затруднительным, а потому – совершенно бессмысленным. Что Вашу половинку, кстати, может весьма обидеть.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку вздумается что-то Вам написать: письмо, sms или признание любви на асфальте под Вашими окнами – в лучших традициях Олега Митяева. В любом случае, его графоманию стоит поощрить. Оно ведь Вам в радость, не так ли?



Козерог

В этот день, если Вы почувствуете, что Вам тяжело, трудно и одиноко, и никто, даже самый любимый в мире человек, Вас не понимает, позвоните какому-нибудь старому знакомому, которого не видели и не слышали тысячу лет. Вам это обязательно должно помочь лучше любого бальзама для души.



Водолей

Сегодня Вы с удивлением для себя обнаружите, что многие полезные вещи в общении с Вашим любимым человеком Вы делаете на автомате. То есть совершенно о них не задумываясь. Это значительно снижает риск обидеть Вашу половинку и сделать что-то не так. Вы становитесь профессионалом — можете этим гордиться!









Рыбы

Сегодня Вам стоит поступиться своими амбициями — на второй чаше весов лежит нечто весьма важное для Вашего любимого человека. Своего Вы добьетесь, просто чуть позже, а сейчас приоритетом должны стать его интересы.

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