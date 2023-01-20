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Любовный гороскоп на сегодня, 21 января 2023 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 января 2023 года, для всех знаков зодиака

23:15, 20 янв 2023

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен
Если Ваш любимый человек в чем-то упорно с Вами не согласен, не стоит думать, что он недостаточно умен для того, чтобы понять Вас, и тем более, не стоит думать наоборот. Вы просто разные, и у вас совершенно разные правды. Попробуйте найти между ними среднее арифметическое.



Телец
В общении с приятным Вам человеком в этот день не стоит заходить за черту. Особенно если Вы не уверены в том, что он действительно испытывает к Вам хоть какие-нибудь чувства. Эксперименты сегодня обречены на неудачный исход и могут окончиться исчезновением этого человека из Вашей жизни. Будьте сдержанны и аккуратны!

Близнецы
Сегодня Вас будут ждать радостные открытия и приятные находки в личной жизни. Вы и подумать не могли, что все окажется так просто. Что ж, хватайте свою удачу обоими руками и держите крепко, а то еще передумает и скроется от Вас в неизвестном направлении.

Рак
Сегодня Вам предстоит выполнить ответственное задание, которое Вам поручит Ваш любимый человек. Постарайтесь сделать это с максимальным усердием и старанием. В противном случае, любая Ваша неудача будет списана на то, что Вы не очень-то и хотели сделать все, как нужно, а значит, не больно-то и любите Вашу половинку.

Лев
Сегодня Вы поймете, что все те проблемы, которые казались Вам такими большими, важными и значимыми, на самом деле не стоят выеденного яйца и решаются за пять минут при помощи Вашего любимого человека или за десять – в гордом одиночестве. Может быть, лучше эти нервы потратить на что-нибудь другое?


Дева
Сегодня постарайтесь держать себя в рамках, не заходить за некую черту, которая может все значительным образом изменить в Ваших отношениях с любимым человеком. Сделать это будет довольно-таки непросто, ибо то, что за чертой, будет Вас неудержимо манить. Десять раз подумайте, прежде чем откликаться на этот зов.

Весы
Сегодня велика вероятность того, что какой-то Ваш друг перестанет для Вас быть только другом. Однако прежде чем решиться на подобный шаг, задумайтесь, потому что друга Вы в любом случае потеряете. Если Вы твердо уверены в своих чувствах, тогда дерзайте.

Скорпион
Не спешите радоваться неожиданно открывшимся перед Вами возможностям. Они могут оказаться вовсе не такими радужными, как Вам бы хотелось. Да и Ваш любимый человек вряд ли будет разделять Ваши восторги: ему-то сразу станет понятно, в чем тут подвох. Впрочем, его мнения Вы, возможно, и не узнаете.

Стрелец
На семейном совете сегодня могут произойти самые неожиданные вещи. Будут приняты какие-то серьезные решения, которые заставят Ваше сердце отчаянно запрыгать от радости. Вас, наверное, отправят в отпуск, да еще и одного — на поиски романтических приключений. Ущипните себя — это сон.

Козерог
Сегодня Вам очень пригодится совет Вашего друга. Он окажется очень ценным и своевременным и поможет Вам наладить отношения с Вашим любимым человеком. Однако, так или иначе, не стоит следовать ему чересчур досконально, ибо абсолютных истин не существует.

Водолей
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с тем, что Вы самостоятельны и вполне обходитесь без его помощи и поддержки. Постарайтесь произвести впечатление хотя бы немного зависимого человека, нуждающегося в надежном плече.



Рыбы
В середине дня Рыбам (особенно женского пола) в голову может придти много неоднозначных мыслей. Вы можете вдруг задуматься о смысле жизни или о том, что сегодня приготовить на ужин супругу и детям. Однако небеса не советуют Вам сильно углубляться в свои думы — размышляйте лучше о настоящем, а будущее само о себе позаботится.

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Гороскоп на сегодня, 21 января 2023 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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