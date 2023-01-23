Гороскоп на сегодня, 24 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:45, 23 янв 2023

События этого дня многих порадуют своей своевременностью. То, что нужно, случается именно тогда, когда в этом возникает необходимость – такое стечение обстоятельств очень приятно. Однако не всем удается им воспользоваться. Одних неожиданная удача повергает в состояние растерянности, другим дарит радость, заставляющую забыть обо всех других делах.







Царящий повсюду оптимизм граничит с легкомыслием, что может раздражать людей ответственных и предусмотрительных. Нетрудно произвести хорошее впечатление на новых знакомых, поскольку большинство людей сегодня видит только то, что хочет видеть. Этим могут воспользоваться талантливые манипуляторы.



Овен

В этот день Овны смело берутся за новые дела, даже не задумываясь о том, смогут ли довести их до конца. Стремление к смелым экспериментам, авантюрам, новым начинаниям может толкнуть представителей знака на опрометчивые поступки. Но даже ошибки Овны совершают так весело и жизнерадостно, что желающие прийти им на помощь непременно найдутся.



Телец

Удачным будет день для тех, кто ставит своей единственной целью заработать побольше и побыстрее. Активная коммерческая деятельность приносит большую прибыль, и даже если вы будете выбирать союзников не слишком тщательно, они вас не подведут.



Близнецы

Сегодня вы сможете сделать много хорошего тем, кого любите. День отлично подходит для того, чтобы позаботиться о близких, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Собственными интересами порой приходится жертвовать, но вас это ничуть не беспокоит. С чужими проблемами вы справляетесь довольно легко, а вот собственные ставят вас в тупик.



Рак

Эмоционально сложный день. Вам как будто мало уже существующих проблем; с настойчивостью, достойной лучшего применения, вы придумываете себе новые. Как бы ни складывались отношения с окружающими, вы ищете второе дно, проявляете подозрительность, сомневаетесь даже в тех, кто вас искренне любит.



Лев

Влияние благоприятных тенденций сильно, день складывается очень удачно. Высока деловая активность, это дает вам огромное преимущество над конкурентами. Этот день благоприятен для расширения бизнеса, заключения крупных сделок. Можно начинать работу над масштабным проектом, но лишь в том случае, если вы уверены в том, что сможете отдавать ему все свои силы в течение долгого времени.





Дева

Этот день ознаменуется большими достижениями и важными победами. Вы проявляете целеустремленность и настойчивость в ситуациях, которые со стороны кажутся безнадежными – у окружающих, в том числе у очень влиятельных людей, это вызывает уважение и интерес. Возможно получение интересных предложений, начало выгодного для вас сотрудничества.



Весы

В утренние часы лучше заняться планированием дня, подготовкой к различным делам. Самое главное – это понимать, что является вашей целью, и всегда держать это в уме. Иначе навалившиеся в середине дня заботы заставят позабыть, ради чего вы предпринимаете все усилия, и закопаться в текучке.



Скорпион

Благоприятный день, отлично подходящий для того, чтобы решить какие-то важные профессиональные вопросы; даже располагая минимумом информации, вы действуете правильно, интуиция вас не обманывает. Можно заключать крупные сделки, подписывать договоры, начинать сотрудничество с новыми партнерами.



Стрелец

День, когда вам наверняка захочется какого-нибудь веселого безумства. Что ж, звезды ничего не имеют против, так что день пройдет интересно и увлекательно. Ваши поступки кому-то могут показаться нелогичными, но (вот удивительное дело!) они приводят вас именно туда, куда вы хотите попасть. Так что не обращайте внимания на критику и недоуменные взгляды.



Козерог

Многие планы удастся реализовать с успехом, но возможно, что это воспримется как должное, а внимание привлекут незначительные неудачи. Не стоит допускать излишнюю самокритику, поддержите в себе веру в лучшее, повысьте боевой дух. Хорошо заниматься творчеством, получать новые знания, добиваться успехов в учебе.



Водолей

Первая половина дня складывается очень благоприятно. Ваше работоспособности можно только позавидовать: вы быстро справляетесь с самыми разными делами, из-за мелких недоразумений не расстраиваетесь, преград, возникающих на пути, просто не замечаете. Ваши успехи внушают уважение; есть шанс заинтересовать своей персоной какую-то влиятельную особу, которая поможет подняться по карьерной лестнице.









Рыбы

Вы уверены, что хорошо потрудились и заслужили награду, а руководство почему-то придерживается иной точки зрения,и плодотворного диалога не получается. Однако сегодняшние разногласия — это повод не хлопнуть дверью и гордо удалиться, а обдумать свое поведение. Возможно, пришло время менять тактику, переходить к более активной саморекламе.

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