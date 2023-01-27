Гороскоп на сегодня, 28 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:37, 27 янв 2023

Благоприятный день для того, чтобы обдумать какие-то важные вопросы, попытаться решить сложные задачи. Вероятны успехи в учебе, сравнительно легко дается работа с большими объемами информации. Очень важно сохранять спокойствие, особенно когда вы обсуждаете с кем-то свои дела. Не исключено, что сначала вместо поддержки вы получите критику; не стоит переживать из-за этого.







Чем ближе конец дня, тем более впечатлительными и ранимыми становятся люди. Поэтому вечером любое общение требует деликатности и такта. Желательно в это время воздерживаться от излишеств, отказаться от вредных привычек. Серьезных физических нагрузок тоже лучше избегать.



Овен

Нейтральный день. Головокружительных успехов он не обещает, но и серьезных проблем не приносит. Возможны разногласия с коллегами и руководством, но вам удастся отстоять свою точку зрения, никого при этом не обидев. Денежные поступления незначительны, но своевременны. Не исключено начало служебного романа, который внесет в вашу жизнь приятное разнообразие.



Телец

Только природная скромность мешает вам сегодня стать звездой: вы предпочитаете, чтобы о ваших успехах никто не знал, поэтому предпочитаете о них не рассказывать. А поговорить-то есть о чем! И в профессиональной сфере вы преуспеваете, и сделки заключаете выгодные, и в личной жизни многое меняете к лучшему.



Близнецы

Не рискуйте. Если вы будете осторожны и внимательны к деталям, то сможете не только избежать недоразумений, но и добиться неплохих результатов. Возможны разногласия с руководством, однако вам непременно удастся убедить важных людей в вашей правоте. Благоприятный день для покупок: вещи вы приобретаете хорошие, напрасных расходов избегаете.



Рак

День хоть и нелегкий, но плодотворный. Перспектива трудиться в поте лица вас ничуть не пугает: дела, которыми предстоит заниматься, интересны, к тому же дают возможность блеснуть талантами и продемонстрировать свои профессиональные качества. Но помните: особы, на которых вы хотите произвести впечатление, ничего не заметят, пока вы не прибегнете к умелой саморекламе. Не стесняйтесь хвалить себя.



Лев

Сложившаяся ситуация неоднозначна, но к концу дня вы непременно разберетесь, что к чему. Можно начинать новые дела, если старые союзники и друзья готовы вас поддержать. Если же вы планируете действовать в одиночку, лучше не торопиться. Возможны незначительные денежные поступления.





Дева

Очень трудно будет сосредоточиться, особенно если заниматься придется чем-то не слишком интересным. Обычно вас отличают дисциплина и трудолюбие, но сегодня вы довольно легкомысленно относитесь ко всем делам и задачам, а потому и ошибаетесь чаще, чем в другие дни. Одно хорошо — ни одна из ваших ошибок не будет непоправимой.



Весы

Очень хорошей обещает быть первая половина дня – это то счастливое время, когда мечты сбываются, планы удается воплотить в жизнь, да и в целом все идет так, как вам хотелось бы. Но столь благоприятный период, к сожалению, продлится недолго: вскоре влияние негативных тенденций даст о себе знать. Есть опасность серьезных разногласий с близкими.



Скорпион

Очень сложен день с точки зрения романтических отношений: вероятность разногласий с любимым человеком высока, к тому же Скорпионы, вопреки обыкновению, весьма раздражительны и требовательны. Если вести себя дружелюбно не получается, старайтесь, по крайней мере, избегать резких высказываний и упреков. Сегодня вам едва ли удастся высказать критику в деликатной форме.



Стрелец

Будьте внимательны и осторожны в любом деле, за которое беретесь. Это не лучший день для того, чтобы демонстрировать лидерские качества или стремиться оказаться во главе любого движения; ваши затеи могут оказаться довольно рискованными, а самые смелые из них будут обречены на неудачу. Публичные выступления и участие в многолюдных мероприятиях нежелательны.



Козерог

Легкий день, оставляющий самое приятное впечатление. Важных событий не происходит, но вы и сами не скучаете, и для окружающих находите интересные дела. Вы отлично справляетесь с решением организационных вопросов, вовремя проявляете лидерские качества, подходите творчески к решению заурядных проблем.









Водолей

В этот день ваши лучшие качества проявляются очень ярко. Есть возможность блеснуть, заслужить всеобщую симпатию, вскружить голову человеку, который вам небезразличен. Уверенность в себе, предвкушение все новых и новых успехов могут заставить вас забыть об осторожности – а это опасно. Да, вам сегодня везет, но у везения есть свои пределы. Постарайтесь не выходить за них.

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