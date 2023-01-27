Любовный гороскоп на сегодня, 28 января 2023 года, для всех знаков зодиака

22:40, 27 янв 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 28 января 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш день будет похож на длинный, добрый и радостный праздник. Праздник для Вас и Вашего любимого человека, который будет длиться, длиться и длиться, пока вам самим это не надоест. Хочется верить, что Вы сможете продлить его на неопределенный срок и запомнить надолго.







Телец

Если сегодня Ваш любимый человек захочет строить глазки и любым другим способом кокетничать с представителями противоположного пола, не стоит это расценивать как попытку измены или желание найти Вам достойную замену. Просто этот день располагает к подобного рода занятиям.



Близнецы

Сегодня Вы поймете, насколько хорошо знаете Вашего любимого человека, все его желания, пристрастия и предпочтения. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы знания эти пошли только на пользу Вашим с ним отношениям, иначе зачем они Вам нужны?



Рак

Сегодня Вы будете активнейшим образом демонстрировать Вашему любимому человеку Вашу независимость. Впрочем, полная свобода, как известно, возможна только при наличии полного одиночества, поэтому Ваша половинка может сделать соответствующие выводы и дать Вам возможность сполна насладиться обоими аспектами этого состояния. Если Вы именно этого и добиваетесь, то это Ваш шанс!



Лев

Овнам сегодня желательно держаться подальше от представителей стихии Огня. Их сущность будет вызывать в Вас острое желание перекроить их натуру, а это, как несложно догадаться, нереально. Впрочем, представителей остальных знаков Зодиака Вы тоже будете доставать попытками читать нотации.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек позволит Вам избавиться от некоторых психологических проблем, которые довольно долго отравляли Вашу жизнь и мешали Вам получить от этой самой жизни максимум удовольствия. Не забудьте поблагодарить его за это, воспользовавшись немедленно новыми знаниями и умениями.



Весы

Сегодня Вам предстоит сделать важный телефонный звонок, который внесет значительные коррективы в Вашу личную жизнь. Поэтому подготовиться к нему следует основательно: тщательнейшим образом продумать речь, выключить все то, что может мешать и настроиться соответственно. Должно получиться!



Скорпион

В этот Вы будете очень много ссориться со своей половинкой. Возможны нежелательные последствия в виде разбитой в порыве злости любимой чашки, охрипшего голоса и слетевшей с петель двери. Звезды рекомендуют все же настроиться на миролюбивый лад, ибо даже худой мир гораздо лучше доброй ссоры.



Стрелец

Что бы сегодня ни произошло в Вашей личной жизни, постарайтесь найти в этом что-нибудь хорошее. Да, велика вероятность того, что сделать это будет крайне сложно, но необходимо. Только если Вы встретите и проводите сегодняшний день с улыбкой, завтра у Вас все будет хорошо.



Козерог

У Козерогов сегодня будет настолько игривое настроение, что им не составит труда познакомиться с понравившемся им человеком. Звёзды предполагают, что проще всего в этот день Вам будет его встретить в метро или в кинотеатре, на вечернем киносеансе. Причём он (или она) подойдёт к Вам сам, почувствовав Вашу располагающую к себе ауру.



Водолей

В этот день звёзды рекомендуют Вам посвятить Вашему любимому человеку какой-нибудь романс, если Вы умеете петь, играть на музыкальном инструменте и писать стихи и музыку. Если же нет, посвятите ему чужой романс, включив его на магнитоле или компьютере. Главное — внимание.









Рыбы

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова Вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять. Он-то будет искренне верить в то, что говорит все предельно ясно, понятно и без каких бы то ни было поводов для сомнений.

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