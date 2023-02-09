Гороскоп на сегодня, 10 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:12, 09 фев 2023

Может пригодиться то, чему вы когда-то научились без определенной цели, просто из любопытства. У непризнанных гениев будет шанс стать признанными талантами. Но чтобы этого добиться, нужно будет вовремя проявить инициативу и потрудиться.







Подходящий день для того, чтобы повидаться с давними друзьями, восстановить старые знакомства. К тем, кто вам по-настоящему дорог, будьте особенно внимательны: благодаря этому отношения будут развиваться гармонично. Стоит сделать близким подарки, пусть и небольшие, подготовить приятные сюрпризы.



Овен

Многие начинания этого дня так никогда и не будут доведены до конца. Поэтому, если у вас появится желание бросить все после первой же неудачи, можно именно так и сделать, и не терзаться муками совести. Вам очень хочется нравиться людям, это заставляет вас вести себя совершенно нетипичным образом. Порой вы попадаете в глупые и нелепые ситуации – тут вас выручает умение посмеяться над собой.



Телец

Этот день проходит очень продуктивно, вы справляетесь с массой разнообразных дел и почти не чувствуете усталости. Можно научиться чему-то новому, во всех отношениях полезному. Не исключены неожиданные открытия, озарения. Творческий потенциал чрезвычайно высок.



Близнецы

Неплохой день. Вы быстро учитесь на своих ошибках, не наступаете дважды на одни и те же грабли, не тратите время на пустые разговоры, а душевные силы – на выяснение отношений. Удается укрепить деловые отношения, достичь взаимопонимания с партнерами и коллегами по бизнесу. Возможны значительные денежные поступления (правда, есть основания предполагать, что полученные деньги у вас не задержатся).



Рак

Вы справитесь со всеми трудностями, если сохраните спокойствие, не позволите эмоциям взять верх над здравым смыслом. Будьте осторожны с представителями противоположного пола, не флиртуйте направо и налево: есть опасность обзавестись назойливым поклонником, который, не добившись взаимности, начнет портить вам жизнь.



Лев

День отличается неблагоприятным эмоциональным фоном, у большинства представителей знака дурное настроение. Неудивительно, что отношения с окружающими складываются не самым лучшим образом. Собой вы тоже не слишком довольны, но стараетесь вести себя так, чтобы об этом никто не догадался.





Дева

Благоприятный день. Можно и довести до конца какие-то ранее начатые дела, и взяться за нечто совершенно новое, звезды в любом случае будут на вашей стороне. Придется приложить усилия, чтобы достичь высокой цели, но награда за труды будет очень щедрой (настолько, что превзойдет даже самые смелые ваши ожидания).



Весы

Очень удачный день для тех, кто не торопится принимать важные решения и не боится делиться своими заботами с другими. Представители знака отлично ладят с коллегами и руководством, получают неожиданную поддержку. Подходящий день для переговоров со старыми деловыми партнерами, с которыми вы хотели бы возобновить сотрудничество.



Скорпион

У вас не будет оснований жаловаться на недостаток сил и жизненной энергии. Сегодня вы готовы преодолеть любые преграды, справиться с любыми задачами. Не пренебрегайте планированием; многое зависит от того, правильно ли будут поставлены цели. Честолюбивые представители знака могут рассчитывать на повышение по службе.



Стрелец

Вы чувствуете, что легко можете добиться успеха, и интуиция вас не подводит. Без труда находя общий язык с людьми, вы обзаводитесь полезными связями, находите тех, кто с удовольствием поработает за вас. Можно менять работу или начинать собственное дело, первые шаги на новом поприще будут удачными.



Козерог

Настойчивость, целеустремленность и упорство помогут вам преодолеть влияние неблагоприятных тенденций в первой половине дня. Вы не только сохраняете хорошее настроение не в самых благоприятных обстоятельствах, но и следите за тем, чтобы окружающие не впадали в уныние, не теряли последних крох оптимизма.



Водолей

Если вы проявите гибкость и деликатность, то сможете избежать ссор и на работе, и дома. Плодотворным этот день не назовешь: вероятность задержек в делах, разнообразных мелких проблем, из-за которых не удастся вовремя довести начатое до конца, очень велика. Встречи, в том числе долгожданные, проходят совсем не так, как хотелось бы (это касается и романтических свиданий).









Рыбы

Финансовая картина дня неблагоприятна, возможны напрасные расходы и потери. Вы ни в чем не хотите себе отказывать, порой приобретаете вещи, которые вам не по карману. Эффективны оздоровительные процедуры, на пользу пойдет посещение салона красоты.

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