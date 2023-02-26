Гороскоп на сегодня, 27 февраля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:09, 26 фев 2023

Утром нужно быть осторожнее и экономнее. Очень многие в это время склонны тратить значительные суммы, не задумываясь о том, действительно ли это необходимо. Излишняя доверчивость может оказаться опасной, так что будьте настороже с теми, кто старается завоевать вашу симпатию, не скупится на комплименты и лесть.







Позже появится возможность заняться каким-то интересным и многообещающим делом. Не упустите ее: приложенные усилия принесут достойные плоды. Могут возникнуть бытовые проблемы, требующие немедленного решения.



Овен

В этот день возрастают ваши амбиции и решительность, что непременно принесет вам успех в профессиональной сфере. Вы твердо знаете, чего хотите добиться, и, не замечая преград, идете к цели. Люди, чья деятельность связана с бизнесом, будут на коне. День благоприятен для тех, кто занимает руководящие должности или планирует их получить.



Телец

Легко завязываются знакомства, вы повсюду встречаете интересных людей. Возможно начало романтических отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Тельцы, уже нашедшие свою «половинку», смогут порадовать любимого человека хорошей новостью.



Близнецы

Это последний в череде довольно сложных дней, дальше будет лучше. Так что ваша задача на сегодня – собраться с силами и продержаться еще немного. Можно начинать новые дела, но только очень осторожно, без всякой спешки и (обязательно!) заручившись поддержкой влиятельных людей, коллег или старых друзей.



Рак

День легкий, комфортный и приятный. Хорошие идеи следуют одна за другой, реализуя их, вы многое измените к лучшему в своей жизни. Возможны неожиданные приятные встречи, романтические признания. Не исключено предложение вступить в брак.



Лев

Хотя этот день неудачен, особенно огорчаться не стоит — следующий будет во многих отношениях лучше. От вас же сегодня требуется не так уж много: быть терпеливыми и деликатными, не поддаваться на провокации, вести себя в соответствии с правилами этикета и сложившимися традициями. Кроме того, старайтесь беречь свою репутацию и не давать поводов для сплетен.





Дева

День обещает много хорошего. Вы отлично справляетесь с решением организационных вопросов, помогаете близким в решении текущих проблем. У многих представителей знака появляются новые увлечения и интересы, благодаря которым жизнь становится более насыщенной. Вероятно получение приглашений на светские мероприятия, театральные и кино- премьеры.



Весы

Не ждите у моря погоды – день как будто специально создан для того, чтобы действовать, и действовать решительно. Хорошо проходят деловые переговоры, в первую очередь – касающиеся условий сотрудничества с новыми партнерами. Возможным становится решение какой-то давней финансовой проблемы, не исключено возвращение старого долга.



Скорпион

Это удачный день, обещающий вам незаурядные достижения и выдающиеся победы. Можно одержать верх не только над недоброжелателями, но и над собственными слабостями (правда, это потребует больших усилий). В такой день хорошо браться за что-то новое, начинать учебу, открывать свое дело.



Стрелец

Отличный день для похода по магазинам: вы не только сделаете удачные покупки, но и просто хорошо проведете время. Финансовая картина благоприятна, можно позволить себе какие-то незапланированные траты. День подходит для занятий спортом и активного отдыха, физическая работа не кажется утомительной.



Козерог

Не стесняйтесь пользоваться своей привлекательностью – именно благодаря ей вы сможете в этот день одержать важные победы. Хорошо проходят деловые встречи, возможно начало служебного романа. Жизненный потенциал высок, на недостаток сил и энергии вы не сможете пожаловаться. Вероятны выгодные сделки.



Водолей

Этот день складывается очень хорошо, открывает массу интересных возможностей, дает шанс добиться того, что вам действительно нужно. Вероятно получение интересных деловых предложений. Есть возможность научиться чему-то новому, расширить свой кругозор, а также – исправить допущенные ранее ошибки.









Рыбы

Будьте осторожны: исправить ошибки, совершенные в этот день, будет нелегко. Возможны профессиональные разногласия, не исключены конфликты с деловыми партнерами и руководством. Некоторые представители знака задумаются о смене места работы – что ж, вскоре поступят и интересные предложения.

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