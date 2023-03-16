Любовный гороскоп на сегодня, 17 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

21:32, 16 мар 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 17 марта 2023 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет светло и радостно от самого факта Вашего существования на этой маленькой голубой планете. Поэтому от Вас будет требоваться лишь не заставить его об этом пожалеть, а это, как Вы понимаете, совсем не сложно, и даже в чем-то приятно.







Телец

В этот день Вам придется выполнить обещание, которое Вы дали Вашему любимому человеку довольно-таки давно и о котором уже успели напрочь забыть. Однако он, к Вашему сожалению, об этом помнить будет, и Вам припомнит обязательно. Лучше уж Вы сами вспомните, предварительно.



Близнецы

Вы можете найти источник нежных чувств там, где никак не ожидали оный обнаружить. Исследуйте это странное явление — оно, безусловно, стоит внимания.



Рак

Сегодня судьба дает Вам уникальный шанс найти свое личное счастье или убедиться, что оно у Вас уже есть. Что для этого нужно делать, заранее неизвестно. Вы сами все поймете в процессе. Доверяйте своей интуиции и поступайте в полном соответствии с данными ею инструкциями.



Лев

Сегодня Вам стоит забыть на секунду о чувствах к Вашему любимому человеку и посмотреть на него непредвзято, со стороны, чужими глазами. Возможно, это поможет Вам лучше его понять, увидеть в нем что-то, что до сих пор было от Вас скрыто розовыми очками. Полезно иногда бывает.





Дева

«Вроде я не глухой и она не немая… Почему же друг друга мы не понимаем? Почему наши правды расходятся вспять? Не хотим – потому и не можем понять». Все Ваши беды от того, что Вы зациклились на своей точке зрения и не хотите посмотреть на ситуацию глазами Вашей половинки. Для разрешения конфликта нужно совсем не много — просто захотеть его разрешить.



Весы

Не стесняйтесь попросить у Вашего любимого человека помощи. В этом нет ничего зазорного и этим Вы не продемонстрируете Вашу слабость и беспомощность. Просто в данной ситуации Вам в одиночку будет справиться гораздо сложнее, нежели вместе. В конце концов, вы близкие друг другу люди.



Скорпион

Звезды спешат посоветовать Вам не слишком сильно рассчитывать на успех в этот день. Все Ваши усилия сегодня могут пойти прахом по причине столь ничтожной, что поверить в это будет невозможно.



Стрелец

Устройте маленький семейный вечер с просмотром хороших фильмов, играми или чтением книжек вслух. Желательно детских сказок, чтобы создать атмосферу беззаботности, доброты, тепла и уюта, которой Вам с Вашим любимым человеком так не хватает в вашей повседневной жизни.



Козерог

В этот день Вы будете пребывать в восторженном состоянии по отношению ко всему, что будет так или иначе связно с Вашим любимым человеком. Вы без устали будете радоваться всем его достижениям, хвастаться его победами и гордиться тем, что именно Вы являетесь его второй половинкой.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень сложно сосредоточиться на том или ином процессе, поэтому он будет стараться сделать максимально возможное для того, чтобы никто, и Вы в том числе, не заметили его рассеянности и неаккуратности. Может быть, стоит ему подыграть?









Рыбы

Сегодня главное для Вас – быть максимально искренним с Вашим любимым человеком. Любая попытка обмануть его или выдать ему желаемое за действительное будет моментально раскушена, выведена на чистую воду и наказана. Зачем Вам нужны такие последствия?

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