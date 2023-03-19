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Гороскоп на сегодня, 20 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 20 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:03, 19 мар 2023

День связан с большими расходами, причем не всегда оправданными. Даже самые экономные люди сегодня расстаются с деньгами очень легко и тратят их весьма необдуманно. Приятные сюрпризы ждут тех, кто запланировал на этот день поездки или находится вдали от дома. У тех, кто готов к смелым экспериментам, появится возможность коренным образом изменить свою жизнь к лучшему.



Во второй половине дня трудно придется людям нерешительным, предпочитающим перекладывать ответственность на других. Если хотите избежать конфликтов и потерь – думайте самостоятельно, не ждите ни от кого ни советов, ни готовых решений.

Овен
Благоприятный и интересный день, позволяющий добиться больших успехов. Дела, за которые вы беретесь, кажутся особенно увлекательными, и вы ни за что не бросите их, пока не доведете до конца. Возможно получение очень заманчивых профессиональных предложений, многие Овны в этот день примут решения, которые кардинально изменят их деловую жизнь.

Телец
Этот день многим выгодно отличается от предыдущего, и прежде всего – вашим настроением. Вы с удовольствием заботитесь о собственном комфорте (душевном и физическом), не упускаете возможность приятно провести время, повеселиться в кругу коллег и друзей. Правда, день может не понравиться Тельцам, соблюдающим диету – уж слишком трудно противостоять соблазнам, уж слишком они многочисленны.

Близнецы
Вы не можете пожаловаться на недостаток новых идей и планов. К сожалению, сегодня не все ваши выдумки хороши – порой вы создаете не что-то полезное, а только проблемы для себя и окружающих. К счастью, рядом будут люди, которые и настроение вам поднимут, и хороший совет вовремя дадут, и вообще сделают все возможное, чтобы вам не пришлось грустить.

Рак
Очень многое зависит от вашего здравомыслия. Если вы поддадитесь на провокацию и вступите в схватку с недоброжелателем или старым врагом, ваша жизнь осложнится всерьез и надолго. Лучше постараться избежать открытого противостояния и уйти в тень: поверьте, вы ничего не потеряете.

Лев
Этот день складывается далеко не так хорошо, как хотелось бы. Некоторые Львы могут быть всерьез разочарованы, а самые впечатлительные так и вовсе начнут злиться на судьбу. Но у вас ест шанс все исправить, для этого просто нужно постараться взять ситуацию под контроль. Чем раньше вы перестанете жалеть себя и начнете действовать, тем лучших результатов добьетесь.


Дева
Благоприятный день для работы, однако от решения творческих задач лучше отказаться. Вы неплохо справляетесь с делами, требующими лишь усидчивости, терпения и сосредоточенности. Возможно возвращение каких-то давних проблем, решить которые вы сможете только благодаря своевременной помощи старого друга.

Весы
В этот день вам придется испытать на себе влияние противоречивых тенденций. Возможна удача в делах, требующих творческого подхода, нестандартных решений. Занятия, требующие аккуратности и внимания к деталям, кажутся утомительными, быстро наскучивают. Есть опасность ошибок в расчетах, особенно если дело касается планирования бюджета.

Скорпион
Подходящий день для того, чтобы заняться чем-то серьезным и важным, вернуться к ранее составленным планам. Какие бы ситуации ни приносил этот день, вы всегда проявляете себя с лучшей стороны, поскольку интуиция подсказывает, как следует поступать и что говорить. Человек, давно знающий, но недооценивавший вас, изменит свою точку зрения, станет надежным союзником и настоящим другом.

Стрелец
День неплох с точки зрения финансов: можно заключать сделки, есть шанс найти новый источник доходов. Вероятны удачные покупки. Хорошо идет работа над совместными проектами, в основном – потому, что вы выбрали «правильных» союзников. Можно планировать на этот день поездки и экскурсии, но нежелательно отправляться в дорогу в темное время суток.

Козерог
Яркий, интересный и насыщенный день. Сегодня вы более эмоциональны, чем обычно, многое принимаете близко к сердцу – но приятных событий больше, чем неприятных, поэтому сохранять хорошее настроение нетрудно. Неплохой день для экспериментов – их можно ставить и на работе, и дома, например, на кухне.

Водолей
Очень высок творческий потенциал представителей знака. Водолеи способны придумать нечто совершенно новое и бесконечно оригинальное, стоит лишь немного постараться. Еще лучше то, что представителям знака удается найти людей, готовых взять на себя самую трудную и утомительную работу – это облегчает жизнь.



Рыбы
День довольно сложный. Не удается найти ответы на все вопросы, стоящие перед вами, и порой вы теряете уверенность в себе, начинаете сомневаться в том, что события будут развиваться в приятном для вас ключе. Трудно поладить с людьми, от которых вы хоть в чем-то зависите. Нежелательно иметь дело с представителями государственных организаций, проверяющих инстанций.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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