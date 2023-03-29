Гороскоп на сегодня, 30 марта 2023 года, для всех знаков зодиака

23:05, 29 мар 2023

День будет достаточно удачным, но беспокойным. Настроение часто меняется, из-за этого могут возникать проблемы в общении. Нарушаются договоренности, достигнутые раньше, возможны конфликтные ситуации. Для того, чтобы сохранить душевное равновесие, стоит сосредоточиться на важных делах: это позволит не обращать внимания на мелочи, не волноваться из-за пустяков.







Стоит прислушаться к интуиции, сегодня она позволяет найти ответы на многие вопросы, узнать то, что долго держали в секрете. Во второй половине дня будет шанс договориться о чем-то важном с близкими людьми, заручиться их поддержкой.



Овен

Есть ли у вас смелые планы и оригинальные идеи? Если да, радуйтесь – наступил подходящий момент для их реализации. Чем решительнее вы действуете, тем выше вероятность успеха. Вы получите, хотя и не сразу, поддержку влиятельных людей, которые по достоинству оценят ваши таланты и деловые качества.



Телец

Этот день будет сложным и потребует терпения. Торопить события нельзя, но и сидеть сложа руки вы не можете – поэтому нервничаете, мучаете и себя, и окружающих. Стоит заняться каким-нибудь несложным интересным делом, пусть и бесполезным: в этом случае вы, по крайней мере, сохраните хорошее настроение, отвлечетесь от неприятных мыслей.



Близнецы

В первой половине дня вас ждут довольно неприятные встречи, разговоры на сложные для вас темы; влиятельные люди настроены по отношению к вам не слишком благосклонно, коллеги не скупятся на критику. Но что бы ни происходило, вы сохраняете оптимизм и дружелюбие, не отказываете в помощи тем, кто в ней нуждается, и завоевываете немало симпатий.



Рак

Вы нетерпеливы и раздражительны, поладить с вами может только кто-то бесконечно терпеливый или столь же снисходительный. Многие представители знака принимают важные решения, не считаясь с мнением других людей, и наживают себе врагов. Возникают финансовые затруднения, причем часто по вашей вине; вы склонны тратить значительно больше, чем можете себе позволить.



Лев

Перед вами стоят серьезные задачи, для решения которых потребуется помощь надежных людей. Дважды просить не придется – вы окружены союзниками, готовыми ради вас на многое. Вы совершаете благородные поступки; они не остаются незамеченными, более того, привлекают столько внимания, что вы чувствуете себя неловко.





Дева

И звезды, и окружающие призывают вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Но вот получается это из рук вон плохо. Девы впечатлительны, эмоциональны сверх всякой меры, очень остро реагируют на все, что происходит вокруг. Именно поэтому с представителями знака трудно иметь дело. Окружающие ведут себя более отстраненно и сдержанно, чем обычно, а вы чувствуете, что лишились поддержки.



Весы

Требует осторожности общение с представительницами прекрасного пола. Женщины, даже руководствуясь лучшими побуждениями, создают вам проблемы; что уж говорить о тех, кто затаил зло. В первой половине дня возможны разногласия в семье, не исключена и ссора с любимым человеком. А все дело в том, что вы почему-то не догадываетесь о мыслях и чувствах окружающих, которые сегодня ждут от вас именно этого.



Скорпион

Подходящий день для интеллектуального труда и решения сложных задач. Вам доставляет удовольствие поломать голову, анализируя непростые ситуации и находя истинные причины происходящего вокруг. Выводы, к которым вы приходите, верны, но не всегда понятны окружающим. Идеи, которые посетят вас в этот день, вам придется реализовывать в одиночестве.



Стрелец

Благоприятный день для заключения сделок, любой коммерческой деятельности. Вы очень хорошо чувствуете ситуацию, принимаете правильные решения, даже если времени на размышления остается совсем мало. Не проводите время праздно: бездеятельность нагоняет на вас скуку.



Козерог

Будьте серьезны – сегодня это является необходимым условием достижения поставленных целей во всех сферах жизни. В деловой сфере стоит сделать акцент на отношения с женщинами: именно они окажутся для вас лучшими партнерами. Хорошо обсуждать долгосрочные планы, подписывать предварительные соглашения.



Водолей

Жизненный потенциал очень высок, к тому же вы разумно используете свои силы, а потому не просто сворачиваете горы, а делаете это с пользой для себя и окружающих. Постарайтесь избежать конфликтов на работе, относитесь к нападкам завистников с философским спокойствием, не наживайте себе новых врагов – пока можно обойтись и старыми.









Рыбы

Избегайте споров, день неблагоприятен для общения с совсем новыми людьми. Окружающие могут сплетничать о вашей персоне, и это выйдет наружу. Рекомендуется сохранять бдительность во время вождения и не начинать длительных путешествий. Не слишком хорошее время для новых проектов, кредитных операций и финансовых вложений.

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