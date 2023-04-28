Гороскоп на сегодня, 29 апреля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:27, 28 апр 2023

Во многих отношениях это день отчуждения и замкнутости: людям трудно договариваться друг с другом, каждый жаждет уединения и самостоятельности в решениях. С другой стороны, договориться с партнерами, особенно деловыми, все-таки можно: появляется организованность, ответственность, умение держать себя в руках. Такие дни благоприятны для наведения порядка в финансовых делах, в том числе получения старых долгов, проведения сделок с недвижимостью.







Общение с родственниками, друзьями и любимым человеком будет складываться несколько сложнее; если вы не готовы смириться с некоторым охлаждением или приложить массу усилий, чтобы преодолеть отчуждение, от встречи лучше отказаться.



Овен

Работать приходится больше обычного, не удивляйтесь, если из-за неожиданно возникших дел появится необходимость трудиться сверхурочно. Начальство наверняка по достоинству оценит ваш энтузиазм и не поскупится на награду. В середине дня вероятны споры с коллегами; наконец-то выяснится, кто на самом деле относится к вам хорошо, а кто — не очень.



Телец

Придется проявить решительность, чтобы справиться с возникающими проблемами, но вы будете довольны результатами своих усилий. Вероятен прогресс именно в том деле, которое сейчас для вас особенно важно, но лишь при условии, что вы сосредоточитесь на нем. Появляются новые идеи, которые вскоре удастся реализовать при помощи союзников.



Близнецы

Этот день обещает быть очень благоприятным с коммерческой точки зрения. Заключенные сделки сулят большую прибыль, возможны значительные денежные поступления из неожиданного источника. Возрастает ваш профессиональный авторитет, к вашему мнению готовы прислушаться люди, занимающие более высокое положение.



Рак

Нужно поторопиться. Постарайтесь довести до конца все, что начали, избегайте ситуаций, которые могут со временем привести к конфликту, и не имейте дела с людьми, у которых есть привычка не выполнять обещаний. Очень важна осторожность в финансовых делах, без нее потери могут быть значительными.



Лев

Вам пригодятся отвага и решительность — чем ярче проявляются эти качества, тем удачнее для вас складывается этот день. Возможны необычные увлекательные приключения, многие Львы оказываются вовлечены в разнообразные авантюры и получают от этого максимум удовольствия. Впрочем, позитивными эмоциями довольствоваться не придется, денег вы тоже получите немало.





Дева

Вы чаще обычного совершаете необычные поступки, удивляете окружающих своей оригинальностью и экстравагантностью. Это может не лучшим образом сказаться на отношениях, в первую очередь – деловых: вы производите впечатление человека ненадежного и легкомысленного. Возможны незначительные финансовые потери, а вот денежные поступления маловероятны.



Весы

Можно проводить деловые переговоры, в первую очередь — с людьми, прибывшими издалека. У бизнесменов будет шанс расширить сферу деятельности, выйти на новые рынки и заключить выгодные сделки; для этого, правда, потребуются не только решительность и хорошо продуманный план, но и капиталовложения. Для рядовых сотрудников этот день будет связан с улучшением отношений с сослуживцами и руководством, а также общей атмосферы на рабочем месте.



Скорпион

Большая часть этого дня будет посвящена домашним заботам. Вы готовы на многое, чтобы обеспечить комфорт и уют себе и близким. Налаживаются отношения со старшими родственниками, можно рассчитывать на их помощь и поддержку. Практичность и внимание к мелочам позволяют избежать напрасных расходов.



Стрелец

Несмотря на отдельные трудности и порой возникающие проблемы, день складывается удачно. Вам везет в финансовых делах, возможны значительные денежные поступления и выгодные сделки; о покупках жалеть не придется. Хороший вкус не подводит Скорпионов, в этот день представители знака приобретают необычные, но очень красивые вещи, или делают их своими руками.



Козерог

Вы очень практичны и рассудительны, это значительно облегчает решение многих задач. Удается отбросить лишние эмоции, сосредоточиться на деле, учесть все факторы, изучить детали. Шансы добиться хороших результатов велики, но вы не должны быть снисходительны к себе. Начнете лениться, полагаться на удачу, а не собственные силы – все покатится по наклонной.



Водолей

Подходящий день для интеллектуальных занятий: чтения серьезной литературы, научных исследований, изучения иностранных языков. Многим Водолеям поможет обрести душевное равновесие игра на музыкальных инструментах. У некоторых представителей знака неожиданно пробуждается интерес к театру; что ж, это отличный день для того, чтобы посмотреть хороший спектакль.









Рыбы

Ситуация постепенно стабилизируется. Вы можете позволить себе не думать о проблемах и трудностях, сосредоточиться на чем-то более приятном. Возрастает творческий потенциал, за любые дела вы беретесь с удовольствием; друзья и близкие с удовольствием помогают вам. Единственное, что может помешать достичь успеха – ваша неспособность сконцентрироваться, отбросить все второстепенное.

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