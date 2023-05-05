Любовный гороскоп на сегодня, 6 мая 2023 года по знакам зодиака

22:59, 05 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

В этот день Ваш любимый человек будет нуждаться в Вашем повышенном внимании, ибо в его отсутствие может совершить глупость любого уровня, в том числе и такую, последствия которой будут необратимы. Так что Ваш ненавязчивый контроль пойдет лишь на пользу и Вашей половинке, и вашим отношениям.







Телец

Человек, о существовании которого Вы еще вчера не подозревали, сегодня может стать для Вас самым близким и родным. Возможно, Ваше чувство будет сколь бурным, столь и непрочным, однако оно однозначно будет стоить того, чтобы его испытать. В любом случае, бесценный жизненный опыт Вам не помешает.



Близнецы

Влияние на Близнецов каких-то неведомых космических сил будет способствовать открытию в них новых талантов. С удивлением для себя Вы вдруг обнаружите, что Вам, например, начинает нравиться то направление музыки, с каковым Вас так упорно знакомят соседи-меломаны. Или Вы наконец-то прониклись эстетикой раскрашенных во все цвета радуги ирокезов, демонстрируемых друзьями старшего ребенка.



Рак

Сегодня Вам может позвонить человек, который может перевернуть Вашу личную жизнь с ног на голову и оказаться Вашей второй половинкой или очень качественной подделкой под нее. Постарайтесь не принимать важного решения сразу: время у Вас еще есть. Немного, правда.



Лев

Сегодня замечательный день для того, чтобы запланировать совместный отпуск. Полистайте туристические проспекты, побродите по соответствующим сайтам, порасспрашивайте друзей, собирающихся на курорты.





Дева

День Дев будет под завязку заполнен важными, глобальными и абсолютно неотложными делами. Похоже, Вашему дому срочно нужен капитальный ремонт, на работе очередной аврал, ребёнок нуждается в том, чтобы ему немедленно объяснили всю школьную программу по физике и ещё парочке наук, и со всем этим Вы намерены разобраться одновременно. Что ж, желаем удачи.



Весы

Сегодня отношения в Вашей семье будут целиком и полностью зависеть от настроения Вашего шефа. Похвалит – и вечер в кругу родных и близких будет идиллическим. Отругает – бури не миновать. Поэтому придется Вам сегодня быть образцовым работником. Семейное счастье того стоит.



Скорпион

Торопясь куда-то, Вы можете забыть выключить воду, и потоп в квартире поставит крест на затее соседей снизу закончить ремонт в ближайшие дни. Ваши домашние тоже будут не очень довольны. Может, Вам дома остаться?



Стрелец

Сегодня Вы постараетесь произвести на Вашего любимого человека и его родственников самое благоприятное впечатление, и у Вас это получится. Главное, приложить к этому максимум усилий, вести себя естественно и все время искренне улыбаться. А остальное – дело времени и техники.



Козерог

В этот день Вы будете старательно искать подтверждения тому факту, что Вас разлюбили и вообще относятся к Вам куда холоднее, нежели раньше. Постарайтесь все же расслабиться, и если есть какие-то подозрения, тактично выспросить все у Вашего любимого человека, а не фантазировать исступленно.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек всерьез задумается над перспективностью Ваших с ним отношений. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы перспектива эта виделась ему как можно более радужной, яркой и привлекательной. В противном случае, ему будет довольно трудно остаться с Вами.









Рыбы

Сегодня не стоит ожидать от Вашего любимого человека конструктивной критики и замечаний по делу, а вот придирок будет хоть отбавляй. Впрочем, от этого оптимизм терять не стоит. Постарайтесь верить в лучшее, и оно может неожиданно произойти. В нашей жизни всегда есть место чуду.

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