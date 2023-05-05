Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 6 мая 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 6 мая 2023 года по знакам зодиака

22:59, 05 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
В этот день Ваш любимый человек будет нуждаться в Вашем повышенном внимании, ибо в его отсутствие может совершить глупость любого уровня, в том числе и такую, последствия которой будут необратимы. Так что Ваш ненавязчивый контроль пойдет лишь на пользу и Вашей половинке, и вашим отношениям.



Телец
Человек, о существовании которого Вы еще вчера не подозревали, сегодня может стать для Вас самым близким и родным. Возможно, Ваше чувство будет сколь бурным, столь и непрочным, однако оно однозначно будет стоить того, чтобы его испытать. В любом случае, бесценный жизненный опыт Вам не помешает.

Близнецы
Влияние на Близнецов каких-то неведомых космических сил будет способствовать открытию в них новых талантов. С удивлением для себя Вы вдруг обнаружите, что Вам, например, начинает нравиться то направление музыки, с каковым Вас так упорно знакомят соседи-меломаны. Или Вы наконец-то прониклись эстетикой раскрашенных во все цвета радуги ирокезов, демонстрируемых друзьями старшего ребенка.

Рак
Сегодня Вам может позвонить человек, который может перевернуть Вашу личную жизнь с ног на голову и оказаться Вашей второй половинкой или очень качественной подделкой под нее. Постарайтесь не принимать важного решения сразу: время у Вас еще есть. Немного, правда.

Лев
Сегодня замечательный день для того, чтобы запланировать совместный отпуск. Полистайте туристические проспекты, побродите по соответствующим сайтам, порасспрашивайте друзей, собирающихся на курорты.


Дева
День Дев будет под завязку заполнен важными, глобальными и абсолютно неотложными делами. Похоже, Вашему дому срочно нужен капитальный ремонт, на работе очередной аврал, ребёнок нуждается в том, чтобы ему немедленно объяснили всю школьную программу по физике и ещё парочке наук, и со всем этим Вы намерены разобраться одновременно. Что ж, желаем удачи.

Весы
Сегодня отношения в Вашей семье будут целиком и полностью зависеть от настроения Вашего шефа. Похвалит – и вечер в кругу родных и близких будет идиллическим. Отругает – бури не миновать. Поэтому придется Вам сегодня быть образцовым работником. Семейное счастье того стоит.

Скорпион
Торопясь куда-то, Вы можете забыть выключить воду, и потоп в квартире поставит крест на затее соседей снизу закончить ремонт в ближайшие дни. Ваши домашние тоже будут не очень довольны. Может, Вам дома остаться?

Стрелец
Сегодня Вы постараетесь произвести на Вашего любимого человека и его родственников самое благоприятное впечатление, и у Вас это получится. Главное, приложить к этому максимум усилий, вести себя естественно и все время искренне улыбаться. А остальное – дело времени и техники.

Козерог
В этот день Вы будете старательно искать подтверждения тому факту, что Вас разлюбили и вообще относятся к Вам куда холоднее, нежели раньше. Постарайтесь все же расслабиться, и если есть какие-то подозрения, тактично выспросить все у Вашего любимого человека, а не фантазировать исступленно.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек всерьез задумается над перспективностью Ваших с ним отношений. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы перспектива эта виделась ему как можно более радужной, яркой и привлекательной. В противном случае, ему будет довольно трудно остаться с Вами.



Рыбы
Сегодня не стоит ожидать от Вашего любимого человека конструктивной критики и замечаний по делу, а вот придирок будет хоть отбавляй. Впрочем, от этого оптимизм терять не стоит. Постарайтесь верить в лучшее, и оно может неожиданно произойти. В нашей жизни всегда есть место чуду.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 16 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 16 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 9 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 9 марта 2023 года, для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 24 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 24 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 15 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 15 октября 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: