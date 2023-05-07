Гороскоп на сегодня, 8 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:56, 07 май 2023

День будет довольно напряженным. Дело в том, что сегодня многие склонны к хитрости, коварству, неразборчивости в средствах. Это становится серьезным препятствием для совместной работы, деловые отношения омрачает подозрительность. Но и в личной сфере не все гладко: полностью доверять друг другу перестают даже близкие люди, каждый ждет удара исподтишка.







Нежелательно решать важные вопросы, делать крупные покупки и инвестиции. Разумнее выжидать: самые терпеливые позже смогут воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств.



Овен

Пока не удается добиться всего, чего хотелось бы, но уже везет во многих мелких делах, и вы смотрите в будущее с возрастающим оптимизмом. Вероятно начало совместной деятельности с влиятельными людьми. Проекты, за которые вы беретесь в этот день, идут на пользу вашей репутации и способствуют скорому карьерному росту.



Телец

Большая часть дня проходит под влиянием негативных тенденций, есть опасность серьезных ошибок и потерь. Чем важнее дела, которыми вы собираетесь заняться, тем ближе к вечеру следует за них браться: конец дня складывается удачнее, чем его начало.



Близнецы

Подходящий день для спокойного отдыха дома, общения с самыми близкими людьми. Скучно не будет – вам удастся найти занятие, интересное для всех. Обычные домашние дела не кажутся ни скучными, ни утомительными, вы занимаетесь ими с удовольствием. Возможны неожиданные визиты.



Рак

Вам хочется острых ощущений, страстей и романтики – неудивительно, что сегодня вы становитесь участником массы приключений. Случайный флирт может показаться вам настоящей любовью, и вы еще не скоро расстанетесь с этим заблуждением. К тому же вы легко поддаетесь влиянию окружающих, можете всерьез увлечься человеком, о котором просто услышали что-то хорошее.



Лев

День складывается хорошо. У вас хватит времени не только на дела, но и на развлечения и интересные встречи. Можно навестить друзей – они будут рады провести с вами время, обсудить планы на будущее; да и у вас настроение улучшится. Радуют романтические свидания. Есть шанс наладить отношения с человеком, которого вы обидели или огорчили.





Дева

День пройдет без потерь, если вы будете осторожны. Желательно отказаться от поездок за рулем, работы со сложным инструментом, занятий командными видами спорта. Поднимают настроение прогулки в хорошей компании. Новые знакомства маловероятны, зато старые друзья наверняка напомнят о себе.



Весы

Смело используйте свое личное обаяние – сегодня оно поможет вам многого добиться. Окружающие интересуются вами, в знаках внимания нет недостатка. Этот день обещает интересные знакомства, запоминающиеся встречи. Возможно начало серьезных романтических отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни.



Скорпион

Можно приступать к работе над какими-то масштабными проектами, браться за великие дела. Есть шанс преуспеть в том, что вам раньше не удавалось. Удается найти общий язык с окружающими, в том числе и с теми, с кем вы раньше не ладили. Недавние недоброжелатели готовы встать на вашу сторону.



Стрелец

Подходящий день для путешествий и смены обстановки. Очень повезет Стрельцам, которые в этот день отправятся в какие-то незапланированные поездки. Расходы могут быть высокими, но деньги вы тратите с толком, так что корить себя за расточительность не придется.



Козерог

Вы сохраняете спокойствие, даже если события развиваются в совершенно неожиданном для вас русле. Если что-то не получается, вы быстро переходите к другому делу – это позволяет не тратить понапрасну время и силы. День подходит для творчества. Однако звезды советуют избегать излишне оригинальных поступков, нарочитой экстравагантности.



Водолей

Этот день оказывается очень удачным. Вы быстро соображаете, на лету подхватываете хорошие идеи, воплощаете в жизнь смелые замыслы, причем не только свои, но и чужие. Эффективна коммерческая деятельность, есть шанс заключить очень выгодную сделку. Можно подписывать важные документы, решать юридические вопросы, отправляться в командировки.









Рыбы

В этот день вам досталась непростая роль – вдохновлять и подбадривать окружающих, вселять в них оптимизм. Именно вы становитесь организатором любых проектов, какой бы характер (деловой или развлекательный) они ни носили. Вы сегодня особенно смелы и решительны, способны вступить в борьбу с более сильным противником и выйти из нее победителем.

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