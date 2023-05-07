Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 8 мая 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 8 мая 2023 года по знакам зодиака

23:11, 07 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить Вас в том, что Вы поступаете не наилучшим образом и лучше придерживаться какой-либо другой стратегии поведения в ситуациях, подобной сложившейся. Однако рано или поздно у него это получится.



Телец
Кажется, в заботах Вы совсем забыли о своей второй половинке. Срочно принимайтесь исправлять это! Цветы девушкам дарить нужно не только на день рождения, да и мужчины нуждаются в одеколонах и станках для бритья не раз в год. Сегодня День Подарков для Любимых, вот и бегите скорее по магазинам!

Близнецы
Увы, сегодняшний день не готовит Вам сюрпризов или перемен. Все останется как прежде, хорошо ли, плохо ли это для Вас. Поэтому о модернизации отношений с любимым человеком остается только мечтать с собой наедине. Может быть, когда-нибудь…

Рак
Благоприятный день для интересных знакомств с представителями противоположного пола на предмет длительных и очень серьезных отношений. Скорее всего, все или почти все Ваши начинания в этой области увенчаются успехом. Особенно если Вы сами поверите в свою победу.

Лев
Сегодня благоприятный день для того, чтобы немного пофлиртовать с другом противоположного пола. Во-первых, вспомните, как это вообще делается. Во-вторых, предложений сомнительного свойства за Вашими заигрываниями точно не последует: друг все-таки. А в-третьих, считается, что лучшие браки — это те, которые были заключены между двумя друзьями. А вдруг это и Ваш случай тоже?


Дева
Сегодня Вам будет грустно и одиноко даже в обществе Вашего любимого человека, что бы он Вам ни говорил и что бы он для Вас ни делал. Постарайтесь понять это и не очень обижаться на него за его неадекватные реакции. Они могут измениться со временем — уже завтра, например.

Весы
Устройте сегодня генеральную уборку и начните с самого утра. Пропылесосьте как можно лучше ковры и вынесите, наконец, мусор. Как известно, чистота — залог здоровья. Занимайтесь этим почаще, и Ваше с любимым человеком самочувствие заметно улучшится.

Скорпион
Это совсем не трудно: «С добрым утром» с утра и «Спокойной ночи» вечером. А Ваш любимый человек, даже если он находится за много километров от Вас, будет тронут такой ненавязчивой заботой, почувствует себя нужным, поймет, что о нем помнят. Две sms стоят не так дорого, а эффект колоссальный. Попробуйте!

Стрелец
Сегодня звезды рекомендуют Вам совместно с Вашим любимым человеком совершить небольшую прогулку-путешествие в какое-то неизвестное Вам место. Пусть вечер будет полон маленьких приятных открытий о том месте, в котором вы живете, и большой радостью от совместно проведенного времени суток.

Козерог
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто объяснить Вам ту или иную свою идею и убедить Вас в необходимости ее немедленной реализации. Однако если Вы действительно захотите его услышать и понять, взаимопонимание может оказаться не такой уж и сложной задачей.

Водолей
Сегодняшний день стоит посвятить совместным прогулкам. Они окажутся не очень продолжительными, поскольку на продолжительные ни у Вас, ни у Вашего любимого человека просто не будет времени, зато очень интересными и плодотворными в плане решения личных проблем.



Рыбы
В этот день для Рыб, особенно для молодых дам 24-36 лет, в моде будет желтый цвет — цвет радости, веселья и счастья. Он обеспечит Вам успех в обществе молодых джентльменов приятной наружности. Солнечные лучики так и будут играть на Вашем лице! Шанс на перспективное знакомство чрезвычайно высок.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2023 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 4 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 4 ноября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 22 июля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 10 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 10 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 21 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 21 марта 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: