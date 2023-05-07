Любовный гороскоп на сегодня, 8 мая 2023 года по знакам зодиака

23:11, 07 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить Вас в том, что Вы поступаете не наилучшим образом и лучше придерживаться какой-либо другой стратегии поведения в ситуациях, подобной сложившейся. Однако рано или поздно у него это получится.







Телец

Кажется, в заботах Вы совсем забыли о своей второй половинке. Срочно принимайтесь исправлять это! Цветы девушкам дарить нужно не только на день рождения, да и мужчины нуждаются в одеколонах и станках для бритья не раз в год. Сегодня День Подарков для Любимых, вот и бегите скорее по магазинам!



Близнецы

Увы, сегодняшний день не готовит Вам сюрпризов или перемен. Все останется как прежде, хорошо ли, плохо ли это для Вас. Поэтому о модернизации отношений с любимым человеком остается только мечтать с собой наедине. Может быть, когда-нибудь…



Рак

Благоприятный день для интересных знакомств с представителями противоположного пола на предмет длительных и очень серьезных отношений. Скорее всего, все или почти все Ваши начинания в этой области увенчаются успехом. Особенно если Вы сами поверите в свою победу.



Лев

Сегодня благоприятный день для того, чтобы немного пофлиртовать с другом противоположного пола. Во-первых, вспомните, как это вообще делается. Во-вторых, предложений сомнительного свойства за Вашими заигрываниями точно не последует: друг все-таки. А в-третьих, считается, что лучшие браки — это те, которые были заключены между двумя друзьями. А вдруг это и Ваш случай тоже?





Дева

Сегодня Вам будет грустно и одиноко даже в обществе Вашего любимого человека, что бы он Вам ни говорил и что бы он для Вас ни делал. Постарайтесь понять это и не очень обижаться на него за его неадекватные реакции. Они могут измениться со временем — уже завтра, например.



Весы

Устройте сегодня генеральную уборку и начните с самого утра. Пропылесосьте как можно лучше ковры и вынесите, наконец, мусор. Как известно, чистота — залог здоровья. Занимайтесь этим почаще, и Ваше с любимым человеком самочувствие заметно улучшится.



Скорпион

Это совсем не трудно: «С добрым утром» с утра и «Спокойной ночи» вечером. А Ваш любимый человек, даже если он находится за много километров от Вас, будет тронут такой ненавязчивой заботой, почувствует себя нужным, поймет, что о нем помнят. Две sms стоят не так дорого, а эффект колоссальный. Попробуйте!



Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Вам совместно с Вашим любимым человеком совершить небольшую прогулку-путешествие в какое-то неизвестное Вам место. Пусть вечер будет полон маленьких приятных открытий о том месте, в котором вы живете, и большой радостью от совместно проведенного времени суток.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто объяснить Вам ту или иную свою идею и убедить Вас в необходимости ее немедленной реализации. Однако если Вы действительно захотите его услышать и понять, взаимопонимание может оказаться не такой уж и сложной задачей.



Водолей

Сегодняшний день стоит посвятить совместным прогулкам. Они окажутся не очень продолжительными, поскольку на продолжительные ни у Вас, ни у Вашего любимого человека просто не будет времени, зато очень интересными и плодотворными в плане решения личных проблем.









Рыбы

В этот день для Рыб, особенно для молодых дам 24-36 лет, в моде будет желтый цвет — цвет радости, веселья и счастья. Он обеспечит Вам успех в обществе молодых джентльменов приятной наружности. Солнечные лучики так и будут играть на Вашем лице! Шанс на перспективное знакомство чрезвычайно высок.

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