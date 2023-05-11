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Гороскоп на сегодня, 12 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 12 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

22:19, 11 май 2023

Начало дня не будет особенно плодотворным: многим сложно сосредоточиться на делах, определиться с планом действий и принять верные решения. Часто иллюзии мешают двигаться вперед, договариваться с окружающими о каких-то совместных действиях. Прежде чем браться за что-то новое, важно правильно оценить свои силы.



Вторая половина дня будет интереснее первой. Появляются уверенность и ясность, которых прежде не хватало, удается понять, как достичь давно поставленных целей. Это время, когда можно расстаться со старыми страхами.

Овен
Предпринимая попытки немедленно изменить свою жизнь к лучшему, не забывайте об осторожности. Ваши цели прекрасны, но в своем стремлении достичь их вы совершенно теряете здравый смысл и рискуете разрушить то, чем дорожите. Неудачными будут решения, касающиеся работы; есть опасность надолго испортить отношения с коллегами и руководством.

Телец
Помните, что лучше худой мир, чем добрая ссора. Старайтесь не провоцировать конфликтные ситуации, особенно с представителями старшего поколения, с теми, от кого вы зависите. Избегайте шуток и розыгрышей в отношении тех, кто не воспримет их как юмор. Откажитесь от дальних поездок и активных физических упражнений.

Близнецы
Часто возникают проблемы, и далеко не со всеми удается справиться в одиночку. Проблема в том, что сегодня вам то и дело приходится обращаться за помощью к несимпатичным людям, которым вы не хотели бы быть обязаны чем бы то ни было. Возможен серьезный конфликт на работе.

Рак
Найдите достойный пример для подражания – это облегчит решение многих задач. Будьте решительны и настойчивы, защищайте свои права: сейчас не время проявлять терпение, и уж тем более – идти на жертвы ради каких-то сомнительных личностей. Не бойтесь обидеть окружающих своими высказываниями, вам будут благодарны за честность и прямоту. Даже самое требовательное руководство не найдет повода к вам придраться.

Лев
Благоприятный день для решения организационных вопросов, составления планов на будущее. Вам удается учесть все факторы, даже самые незначительные, предсказать все возможные варианты развития событий. К вам обращаются за помощью и советами, ваш авторитет возрастает.


Дева
Обстоятельства складываются не самым благоприятным образом, но вам удается сохранять спокойствие и хладнокровие, что и помогает справляться со всеми трудностями. Это подходящий день для начала работы над масштабными и сложными проектами, решения задач, которые оказались не по силам вашим коллегам.

Весы
Нужно принять важное решение, но вам не хочется этого делать, и вы просто тянете время. Эта тактика не так уж плоха: сейчас вы просто не в состоянии учесть все факторы; кроме того, велика вероятность, что кто-то, нарочно или нет, предоставил вам ложную информацию. Постарайтесь расслабиться – хорошие идеи приходят неожиданно.

Скорпион
Мелкие проблемы, возникающие в течение дня, портят настроение, но никаких последствий не имеют. Поэтому не стоит слишком расстраиваться, если что-то идет не так, какие-то планы отменяются, встречи переносятся – все это совершенно нормально. Несколько хуже обстоит дело в сфере финансов: возможны значительные потери, от которых ваш бюджет нескоро оправится.

Стрелец
В этот день вы сможете добиться серьезных успехов просто благодаря своему обаянию и умению ладить с людьми. Вы способны любого убедить в своей правоте, привлечь на свою сторону – это наверняка пригодится Стрельцам, планирующим на этот день деловые переговоры или публичные выступления.

Козерог
Ваша фантазия не знает границ. Вы способны на самые невероятные выдумки, самые оригинальные изобретения. Правда, идеи в основном так и остаются идеями, но отсутствие практических результатов не огорчает ни вас, ни ваших близких. Возможно неожиданное разрешение давнего конфликта, примирение после серьезной ссоры, восстановление утраченных дружеских связей.

Водолей
В этот день многие представители знака расстаются с затаенными страхами и опасениями, в последнее время омрачавшими жизнь. Становится совершенно ясно, что причин для беспокойства нет, к тому же вас поддерживают люди, с которыми можно разделить и трудности, и радости.



Рыбы
Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило вокруг. И правильно делаете – день складывается хорошо, хотя порой в это трудновато поверить. Возможно преодоление давних разногласий, примирение после ссоры. Самое приятное в этом дне – то, что для вас благоприятен именно естественный ход событий, и вам не придется выбиваться из сил, пытаясь что-то изменить.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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