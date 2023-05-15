Гороскоп на сегодня, 16 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

23:17, 15 май 2023

Если вы хотите добиться успеха, действуйте осторожно и старайтесь не привлекать к себе внимания. Это касается всех сфер жизни, но деловой – в первую очередь. Большой ошибкой будет рассказывать всем вокруг о своих достижениях. Скорее всего, ими заинтересуются те, кто привык использовать чужие таланты и возможности в собственных интересах.







Благоприятный день для общения с близкими. Можно поговорить по душам с тем, с кем вы в последнее время не ладили. Будет шанс найти истинную причину разногласий и устранить ее.



Овен

Этот день щедр на события. Их будет так много, что вы поневоле выкинете из головы всякие пустяки – времени хватает только на то, чтобы обдумывать действительно важные дела. Проявите стойкость: не исключены удары судьбы, неприятные неожиданности. Поддержку можно найти у людей старшего возраста, которым уже не раз приходилось преобладать испытания, схожие с выпавшими на вашу долю.



Телец

Для работы это не самый благоприятный день: представители знака куда больше озабочены личными делами и за решение профессиональных задач берутся без энтузиазма. В ваш адрес звучит немало критики, причем не всегда конструктивной. Относитесь к ней спокойно, если хотите избежать конфликта.



Близнецы

Плодотворный насыщенный день, вы многое успеете, если будете действовать последовательно и проявите целеустремленность. Воздержитесь от необдуманных поступков. Идеи, посещающие вас в этот день, требуют дополнительного обдумывания и обсуждения. Ярко проявляются лидерские качества, это может стать причиной конфликтов, если вы не будете тактичны в общении с деловыми партнерами и подчиненными.



Рак

Этот день хорошо подходит для знакомств, обещает встречи с интересными людьми. Новые отношения развиваются стремительно, и в самом благоприятном русле. Этот день наверняка понравится семейным Ракам, у которых будет масса возможностей порадовать близких людей.



Лев

Преобладает влияние позитивных тенденций, вероятны перемены к лучшему в профессиональной сфере. Есть шанс обзавестись полезными связями, завязать знакомства с людьми, которые смогут оказать вам помощь. Неплохой день для заключения сделок, поступающие деловые предложения очень интересны.





Дева

Очень благоприятен эмоциональный фон этого дня. Даже если трудности возникнут (а это не исключено), вы сохраните хорошее настроение и хладнокровие, необходимое для выхода из сложной ситуации. Чем больше недоброжелатели стараются вам навредить, тем более значительные победы вы одерживаете.



Весы

Старайтесь сохранять хладнокровие, что бы ни происходило, а если не преуспеете в этом — проследите за тем, чтобы окружающие не догадались, какие эмоции вы на самом деле испытываете. Манипулировать вами не пытается только ленивый; даже люди, для которых вы и так готовы сделать все, что угодно, идут на хитрости и интриги, вместо того, чтобы просто обратиться с просьбой.



Скорпион

Первая половина дня проходит не самым благоприятным образом: слишком много у вас дел, слишком высока ответственность, которую вы на себя взвалили (и не по собственной, кстати, инициативе). Возможны разногласия и конфликты с влиятельными людьми, не исключено, что в результате вы потеряете значительную сумму.



Стрелец

Внимательно смотрите по сторонам. Увлекшись собственными делами, вы рискуете испортить отношения с людьми, которым искренне симпатизируете. День отлично подходит для того, чтобы встряхнуться, организовать вечеринку или поездку за город, побывать в гостях у новых знакомых и произвести неизгладимое впечатление на того, кто давно за вами наблюдает.



Козерог

Трудно достичь взаимопонимания с людьми, найти нужные слова. Именно это может стать причиной отмены ранее достигнутых договоренностей, разрыва деловых и личных отношений. Стараясь защитить свои интересы, вы ведете себя слишком жестко; если же идете на уступки, то на столь незначительные, что другая сторона их просто не заметит.



Водолей

Вам многое удается. Вы находите новый подход к решению старых проблем, не сдаетесь, если что-то не получается сразу, и одерживаете победы благодаря изобретательности и настойчивости. Ваши достижения привлекают внимание, возможно получение интересных предложений. К тому же ваше обаяние работает в полную силу, представители противоположного пола проявляют к вам повышенный интерес.









Рыбы

Можно многое успеть, но для этого придется ограничить контакты, отказаться от долгих бесед и каких-то запланированных развлечений; не всем Рыбам это придется по вкусу. Однако большинство представителей знака правильно расставит приоритеты и позже не будет сожалеть о принятых решениях.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram