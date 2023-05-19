Любовный гороскоп на сегодня, 20 мая 2023 года по знакам зодиака

23:16, 19 май 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 мая 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вам не следует слишком верить в себя и свои силы. Постарайтесь рассчитывать еще и на моральную (и не только) поддержку Вашего любимого человека, иначе вряд ли у Вас получится что-нибудь дельное из вашего сегодняшнего свидания или разговора. Во всяком случае, звезды считают именно так.







Телец

У Тельцов нынче явно день большого финансового везения. В принципе, можете даже попробовать рискнуть семейным «нз», хотя лучше, конечно, ограничиться денежными манипуляциями по работе. Главное — не забудьте с привалившего заработка накупить гостинцев домашним, ибо без этого в любви Вам везти, соответственно, не будет.



Близнецы

Кажется, одна эпоха перемен в Вашей личной жизни подошла к концу, а другая еще и не думает начинаться. Во всяком случае, сегодня. Поэтому если Вы не хотите в этот день сойти с ума со скуки, придумайте для себя и Вашего любимого человека какое-нибудь безобидное развлечение. Пусть даже ссору с битьем двух-трех старых чашек. А потом совместный поход в магазин за новыми.



Рак

Имейте смелость признаться себе в чувствах к мужчине, который не является Вашим супругом или постоянным партнером. Сегодня, очевидно, Вы со всей ясностью осознаете, что уже давно и не на шутку увлечены кем-то из своего близкого окружения. Не вздумайте признаться в этом супругу — все это временно и скоро пройдет.



Лев

Сегодня звезды рекомендуют Вам побаловать себя. А еще лучше приложить максимум усилий к тому, чтобы Вас побаловал любимый человек. У него это получится куда лучше и виртуознее, да и Вам подобные его действия доставят максимум удовольствия, вот увидите.





Дева

В этот день Вам удастся уговорить Вашего любимого человека на что угодно. Поэтому можете придумать самое безумное желание – скорее всего, оно осуществится наилучшим образом. Однако стоит отметить, что желание должно быть таким, чтобы осуществить его можно было немедленно, «не отходя от кассы», потому что уже завтра Ваша половинка может начать мыслить более здраво.



Весы

В этот день Вашему любимому человеку сложно будет сосредоточить все свое внимание на Вас, Ваших проблемах и Ваших желаниях. Оно постоянно будет распыляться на другие, менее значимые, на Ваш взгляд, объекты. Не препятствуйте этому.



Скорпион

В этот день Вы будете ранимы и обидчивы, что будет выводить Вашего любимого человека из себя. Поэтому постарайтесь сократить общение с ним до минимума, особенно если у Вас не всегда получается скрывать свои чувства. Завтра Вы поймете, что зря обижались на многие фразы и намеки, но может оказаться слишком поздно.



Стрелец

Сегодня в Вашу личную жизнь может войти некто неожиданный и незваный, тем самым основательно ее изменив. Не бегите от очевидного — политика страуса никак не изменит ситуацию. Вам необходимо понять и принять перемены.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется Вас терять. Даже если то, что будет происходить между вами, потерей можно будет назвать лишь с весьма большим преувеличением, все равно его будет нервировать складывающаяся ситуация. Постарайтесь не упускать это из виду.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек невзначай узнает о том, как Вы относитесь к нему на самом деле, и даже если Вы очень захотите его разубедить в правильности его выводов в силу тех или иных причин, у Вас это вряд ли получится. Что ж, придется смириться с тем, что теперь он знает все, и как-то жить с этим дальше.









Рыбы

Сегодня Ваши шансы на личное счастье велики как никогда. Поэтому прилагайте все возможные и невозможные усилия для того, чтобы извлечь из этого дня максимум пользы и удовольствия. Иначе потом будете очень жалеть о том, что не достаете зубами до локтей — даже не покусать.

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