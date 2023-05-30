Гороскоп на сегодня, 30 мая 2023 года, для всех знаков зодиака

00:00, 30 май 2023

Первая половина дня удачна. В это время можно достичь успехов благодаря наблюдательности, вниманию к деталям, умению делать правильные выводы, располагая минимумом информации. Важно не витать в облаках и смотреть на вещи реально; люди, склонные выдавать желаемое за действительное, могут совершить досадные ошибки.







Вторая половина дня будет более сложной. Могут напомнить о себе какие-то старые проблемы, вернутся разногласия, которые вы считали давно преодоленными. Нужно набраться терпения – без него преграды не преодолеть. Будет возможность объединиться с единомышленниками, получить их поддержку; не упустите ее.



Овен

Влияние благоприятных тенденций будет очень сильным, а это значит, что вы сможете добиться отличных результатов практически в любом деле. Лишь одно представляет для вас опасность – ваши собственные эмоции, порой некстати захлестывающие вас с головой. Именно они могут помешать вам найти общий язык с какой-то важной для вас особой, или реализовать отличный план, который вы долгое время обдумывали.



Телец

Очень трудный день. Много времени будет потрачено напрасно, много бесплодных усилий вы приложите в надежде справиться с накопившимися проблемами. Состояние финансовых дел оставляет желать лучшего; покупки неудачны, возможны финансовые потери. Поездки начинаются неплохо, но результат их не оправдает ожиданий.



Близнецы

Удачный день, как нельзя лучше подходящий для того, чтобы приступить к делу, на благоприятный исход которого вы возлагаете большие надежды. Легко найти общий язык с окружающими, есть шанс завязать интересные знакомства, неформальное общение с коллегами приносит много позитивных эмоций. Удачными будут заключенные сделки.



Рак

Вам хочется переключиться на нечто совершенно новое, более интересное, чем то, чем вы занимались раньше. Но обязательства и обещания лишают вас свободы – двигаться дальше нельзя, пока не будут завершены дела всех предыдущих периодов. Сегодня вам предстоит много трудиться; энтузиазма у вас достаточно, но он не слишком заразителен, так что помощь вы получите только очень скромную.



Лев

Будьте осторожнее, если планируете какие-то долгосрочные мероприятия: есть риск связать себя невыполнимыми обязательствами или отношениями, которые принесут больше проблем, чем радости. Вообще, этот день отлично подходит для того, чтобы сосредоточиться на текущем моменте и постараться исправить то, что вам не нравится.





Дева

Вероятны финансовые проблемы. Убытки будут незначительными, но очень досадными – вы теряете деньги именно тогда, когда в них нуждаетесь. Возможны неудачные покупки.



Весы

Для вас этот день будет связан с урегулированием каких-то сложных ситуаций, получением ответов на важные вопросы. Не начинайте действовать немедленно – сначала нужно все как следует обдумать, время на это у вас есть.



Скорпион

Первая половина дня проходит спокойно и не приносит каких-то замечательных событий. Все самое интересное начнется позже! После двух часов дня начинается период, в высшей степени благоприятный для делового общения. Фактически, вы можете добиться от своих партнеров, руководителей или коллег чего угодно. Но есть одно важное условие – вы должны быть совершенно, абсолютно, непоколебимо спокойны. Одна-единственная эмоция, появившаяся некстати, способна разрушить самый многообещающий план.



Стрелец

День преподнесет неприятный сюрприз, но вы справитесь со сложившейся ситуацией. Некоторым представителям знака придется обратиться за помощью к людям, которые им не слишком симпатичны. Возможны разногласия с деловыми партнерами; обсуждение вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества, лучше отложить.



Козерог

Звезды готовы поддержать вас практически в любых начинаниях. Помните, что в этот день стоит действовать быстро, не расслабляясь ни на минуту и не отказываясь от поставленных целей, даже если немедленно достичь их не удастся. Настойчивость и изобретательность – это качества, которые сегодня помогут вам добиться поистине грандиозных успехов.



Водолей

Благоприятный день. Сколь бы смелыми ни были ваши планы, можно не сомневаться в том, что их удастся реализовать. Помогут в этом не только звезды, но и близкие люди, готовые в любых обстоятельствах встать на вашу сторону. Жизненный потенциал высок, вас не беспокоят даже мелкие недомогания.









Рыбы

Благоприятный день для представителей творческих профессий, а также для всех Рыб, чья работа связана с общением, публичными выступлениями, проведением общественных мероприятий. Вы легко догадываетесь об истинных стремлениях и потребностях окружающих, изящно используете чужие желания в своих интересах. Вы прекрасно ладите даже с теми, чье мировоззрение отлично от вашего.

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