Любовный гороскоп на сегодня, 1 июня 2023 года по знакам зодиака

21:56, 30 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 1 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вам придется нести ответственность не только за Вашего любимого человека, но и еще за кого-то, кто по неосторожности, нечаянно или преднамеренно в Вас влюбился. Непростое это будет занятие – убеждать его в том, что Вам его любовь вовсе не нужна. Однако сделать это придется.







Телец

Сегодня Вы будете очарованы тем миром, который Вам представит Ваш любимый человек. Он покажется Вам настолько правильным, гармоничным и уютным, что Вам захочется остаться в нем навсегда. Впрочем, прежде чем принимать такие радикальные решения, задумайтесь: реальность и рекламная кампания часто различаются, причем существенно.



Близнецы

Сегодня Вы узнаете, что на самом деле между Вами и Вашим любимым человеком не так давно произошло нечто такое, что Вы для себя истолковали неправильно, а он не стал Вам объяснять, как воспринял это событие. А в этот день все тайное станет явным… К счастью ли?



Рак

Сегодня Вы поймете, что несколько безответственно относитесь к Вашей личной жизни, и даже захотите что-то в этом изменить. Однако вряд ли изменения пойдут Вам на пользу, если Вы не обсудите это предварительно с Вашим любимым человеком. Спросите у него совета – лишним не будет!



Лев

Сны оставят у Вас неизгладимое впечатление. Звезды предсказывают, что Вы можете во сне влюбиться настолько сильно, что перепутаете сон с реальностью. Весь день Вы будете под стойким впечатлением от Вашего сна. Однако в реальности Ваш таинственный ночной незнакомец так и не появится.





Дева

Сегодня для Вас очень важно в нужное время оказаться в нужном месте. Это окажет значительное влияние на Ваши отношения с любимым человеком, причем изменит их в правильную сторону, даже если Вам сначала и покажется, что к худшему. Считайте этот день неким переломным моментом Вашей жизни.



Весы

В этот день выяснится, что дела обстоят не совсем так, как Вы предполагали. Оказывается, Ваш любимый человек рассказывал Вам правду. Только правду. Но не всю. И теперь Вам по крупицам придется восстанавливать недосказанное и выяснять, что же было на самом деле.



Скорпион

Для того чтобы Вас любили еще больше, сегодня стоит хотя бы час своего времени уделить внешности. Идеальным вариантом было бы, конечно, посещение косметического салона, но вполне можно обойтись и горячей ванной с ароматными маслами и стаканом полезного для здоровья сока.



Стрелец

Сегодня Вам предстоит задуматься о вечном, и все это с подачи Вашего любимого человека. Именно он заставит Вас пересмотреть давно устоявшиеся принципы и кардинально поменять к ним свое отношение, если повезет, разумеется. Однако может и не повезти.



Козерог

Устройте вечеринку! Соберите всех ваших общих друзей и съездите куда-нибудь на пикник. Или зайдите в кафе. Или просто погуляйте по улицам вашего замечательного города. Все вместе, громко и весело. Это же так здорово, когда Вы точно знаете, что Вас окружает множество замечательных людей!



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень непросто понять Ваше желание строить глазки представителям противоположного пола и поощрять их ухаживания любыми другими способами. Постарайтесь успокоить его, доказав ему, что любите Вы именно его и никого больше.









Рыбы

В этот день любой сбой в работе техники будет восприниматься Вами как величайшее благо, ибо даст, наконец, Вам с Вашим любимым человеком возможность остаться наедине и не прерывать задушевный разговор на общение с родственниками, коллегами и друзьями.

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