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Любовный гороскоп на сегодня, 2 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 2 июля 2023 года по знакам зодиака

22:50, 01 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Если Вы твердо решили расстаться, нужный час пришел. Поговорите с Вашей уже бывшей половинкой спокойно и по душам. Не заставляйте ее гадать, почему Вы уходите. Объясните по пунктам. Это будет полезно и Вам, и ей и позволит больше никогда не совершать подобных ошибок.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку не захочется понимать мотивы Вашего поведения и как-то соответствовать Вашим настроениям. Наверное, именно в этот день больше всего на свете ему будет хотеться побыть самим собой: со своими радостями, прихотями и желаниями. Не перечьте ему в этом.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку не стоит быть слишком уверенным в своих силах, поскольку они у него не будут бесконечными. Ему в экстренном случае придется подпитываться энергией от Вас, а она у Вас тоже не бесконечна, причем отнюдь. Напомните ему об этом.

Рак
Вы стоите на пороге какого-то важного поворота Вашей личной жизни. В какую сторону он будет — к хорошему или к плохому — звезды Вам пока говорить не хотят, потому что иначе неинтересно будет. Просто наслаждайтесь последними минутами тишины, покоя и прозрачности ситуации.

Лев
В этот день Вас ждет радостная встреча с Вашим давним поклонником, которого Вы тысячу лет не видели. Возможно, была бы Ваша воля, Вы бы его не видели еще столько же, но судьба Вашего мнения почему-то не спросила. Поэтому если даже Вам совсем не приятно видеть перед собой это лицо, наберитесь терпения и улыбайтесь. В конце концов, все это ненадолго.


Дева
Сегодня Ваш любимый человек станет Вашим неожиданным и незаменимым помощником в том или ином Вашем начинании. Однако постарайтесь не зависеть от него целиком и полностью. Пусть его поддержка станет приятным сюрпризом и полезным подспорьем, но не окажется наркотической зависимостью.

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно догадаться об истинных мотивах Ваших поступков, решений и действий. Да ему и не нужно обо всем этом знать: меньше знаешь — крепче спишь. Главное, чтобы результат его порадовал, а тут уже все от Вас зависит.

Скорпион
Сегодня Ваш любимый человек будет без слов Вас понимать. Звёзды рекомендуют воспользоваться этим преимуществом и постараться объяснить ему нечто такое, что русский или какой-нибудь другой язык выразить просто не в состоянии. Разве что язык жестов окажется достойным помощником.

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто уговорить Вас на какой-то поступок, который с его точки зрения будет более чем правильным, естественным и логичным, а с Вашей — апофеозом безумства и нелогичности. Компромисса, увы, звезды тут не видят, поэтому придется делать выбор.

Козерог
Конечно, Вы мечтаете о том, чтобы Вас понимали с полуслова, а Ваши мысли читали по глазам. К сожалению, это невозможно. Во всяком случае, сегодня. Поэтому придется Вам формулировать свои претензии и желания четко, полно и понятно, иначе ссоры сегодня неизбежны.

Водолей
Сегодня Вашему любимому человеку захочется чем-то поразить Ваше воображение. Однако сделать это будет не так-то просто: Вы давно уже избалованы его вниманием и умением делать приятные сюрпризы. Значит, либо ему придется делать что-то гениальное, либо Вам – изображать восторг.



Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто объяснить Вам, в чем Вы неправы и почему не стоит поступать так, как Вы считаете нужным. Однако ему сделать это все же удастся, если Вы будете способны хоть капельку критично смотреть на себя со стороны.

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Гороскоп на сегодня, 2 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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