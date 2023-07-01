Гороскоп на сегодня, 2 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:42, 01 июл 2023

Избегайте суеты и поспешных решений, старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Этот день требует осторожности, соблюдения традиций и общепринятых правил. Лучше не рисковать, не участвовать в сомнительных начинаниях. В деловых контактах очень важна разборчивость: в этот день хитрецы и мошенники всех мастей будут особенно деятельными.







Люди впечатлительные, эмоциональные, творчески относящиеся к жизни, в этот день могут совершить поступки, которые повлекут за собой большие перемены к лучшему. Очень важно доверять своей интуиции. Не стоит переживать, если кому-то ваши действия покажутся нелогичными.



Овен

Могут возникнуть трудности на работе – а все потому, что вам совершенно не хочется заниматься теми делами, которые требуют внимания. Конечно, вы можете сосредоточиться, взять себя в руки, плодотворно потрудиться, и даже достичь кое-каких успехов, но дается вам это нелегко.



Телец

Есть шанс найти применение тем знаниям, умениям и талантам, которыми вы раньше не пользовались. Меняются отношения с окружающими: на вас смотрят с большим уважением. К вашему мнению прислушиваются все более внимательно, это помогает решить давние личные проблемы.



Близнецы

Ваше живое воображение помогает вам придумывать все новые и новые преграды, нуждающиеся в немедленном преодолении. День получается насыщенным, но столь же и бестолковым; то, чем вы занимаетесь, не приносит конкретного результата. Исключением является деловое общение: ваше обаяние помогает вам произвести благоприятное впечатление на потенциальных партнеров и влиятельных людей, поэтому возможным становится сотрудничество, которое будет вам очень выгодно.



Рак

Вы охотно помогаете людям, оказавшимся в сложной ситуации, но никому не позволяете злоупотребить вашей добротой. День подходит для общения со старшими родственниками, а также встреч с влиятельными особами, которые могут помочь вам в осуществлении каких-то замыслов. Можно идти на риск, экспериментировать – у вас все получится.



Лев

Нелегко поладить с окружающими. Вам кажется, что вас недооценивают, целенаправленно обижают. Многие Львы позволяют себе бестактные высказывания, причиняют боль людям, которых любят – естественно, говорить о гармонии в отношениях и взаимопонимании не приходится. Радует лишь то, что все возникающие в этот день проблемы носят временный характер и вскоре будут забыты.





Дева

Вы готовы заботиться о чьих угодно интересах, только не о собственных. Между тем, и они заслуживают внимания; постарайтесь распределить время так, чтобы его хватило на все. Этот день подходит для решения нестандартных задач, требующих творческого подхода, изобретательности, находчивости. Кроме того, удается получить ответы на вопросы, интересовавшие вас в последнее время.



Весы

День проходит очень интересно. Вы выступаете инициатором конструктивных и плодотворных дискуссий, пользуетесь любым благоприятным случаем, чтобы высказать свою точку зрения. Появляются новые союзники, благодаря которым возможным становится решение каких-то запутанных деловых вопросов.



Скорпион

Новых проблем этот день не приносит, а вот к решению старых заставляет подойти очень серьезно. Возможны споры с близкими людьми, ссоры из-за денег. Ваши планы, касающиеся общего имущества, не получают поддержки. Постарайтесь уклониться от контактов с людьми, с которыми вас связывают запутанные и неоднозначные отношения.



Стрелец

Все хорошо, кроме вашего настроения. Обычный оптимизм где-то заблудился, сегодня вашими спутниками становятся уныние, беспокойство, мрачные мысли. Вам совсем не нравится такое состояние, но избавиться от него не удастся, пока вы не выясните, в чем же его истинные причины.



Козерог

На первый план выходят личные проблемы – именно их решению будет посвящена значительная часть дня. Вы выбрали верный способ действий и вскоре получите первые результаты, которые вас непременно порадуют. Общение со старшими родственниками требует терпения. Старайтесь избегать даже мелких ссор.



Водолей

Сложный день. Представителям знака нужно сделать нелегкий выбор, при этом они располагают минимумом информации и легко могут совершить серьезную ошибку. Не исключено, что планы придется менять буквально на ходу из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Нежелательно обсуждать личные дела с малознакомыми людьми, делиться важной информацией.









Рыбы

Простой и приятный день. Все идет как идет, и вас это вполне устраивает. Можно не беспокоиться о благополучном исходе начатых дел, только со сроками их завершения могут возникнуть вопросы. День подходит для деловых контактов, переговоров, неформальных встреч с партнерами. Имейте в виду, что сегодня даже самые мелкие знаки внимания с вашей стороны будут способствовать налаживанию отношений.

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