Гороскоп на сегодня, 21 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

22:18, 20 авг 2023

Договориться с окружающими о чем бы то ни было сегодня может быть труднее, чем обычно. Многим трудно рассказывать о своих идеях, объяснять, чем они хороши. Люди стараются быть убедительными, но получается это не всегда. Довольно часто попытки объединиться, чтобы добиться общих целей, заканчиваются ссорами, которые надолго портят отношения.

Справиться с этой ситуацией можно, если не говорить, а писать. Даже если вы не собираетесь делиться с кем-то своими мыслями, изложите их на бумаге – это окажется полезным. А уж любые важные вопросы лучше обсуждать в переписке, чем по телефону или при личной встрече.

Овен

Очень важно сохранять спокойствие – только оно может сделать этот сложный день благоприятным. Трудностям и невзгодам противопоставьте эмоциональную устойчивость: вам по силам сохранить оптимизм даже не в самых благоприятных обстоятельствах. Немало времени вы посвятите решению чужих проблем, вам в радость помогать близким.

Телец

Этот день проходит спокойно, а потому отлично подходит для отдыха и восстановления сил. Отдайте предпочтение неутомительным занятиям, погуляйте, послушайте хорошую музыку – все это идет вам на пользу. Может возникнуть желание посетить какое-то светское мероприятие, но задерживаться на нем вы вряд ли захотите: общение с малознакомыми людьми быстро начинает утомлять.

Близнецы

День поставит перед вами непростые задачи, но с их решением вы справитесь блестяще. Необычный взгляд на вещи, безграничная фантазия помогают даже в делах, казалось бы, совершенно не требующих творческого подхода; многие представители знака находят необычный, но очень эффективный способ справляться с текущими делами. День благоприятен для начала долгосрочного сотрудничества.

Рак

Вы не ищете легких путей и не пользуетесь типовыми решениями для достижения целей, к любому делу подходите творчески, не упускаете возможности проявить себя. Ваши таланты и способности не останутся незамеченными; незаурядные люди проникнутся к вам уважением и симпатией. День благоприятен для деловых контактов, проведения переговоров. У некоторых представителей знака появится шанс сменить работу на более высокооплачиваемую и интересную.

Лев

Очень удачный день с профессиональной точки зрения. Особенно значительных успехов добьются те, кто отправляется в командировку или проводит выездные деловые мероприятия. Тем, кто давно мечтает о повышении по службе или увеличении заработной платы, стоит поговорить об этом с руководством – сегодня вы сможете добиться своего.

Дева

Добиться успеха удастся, хотя и не без труда. Это не самый благоприятный для вас день: вместо того, чтобы действовать спокойно и последовательно, вы бросаетесь на все возникающие амбразуры, особенно не задумываясь о том, есть ли в этом необходимость. Стоит прислушаться к советам умных и опытных людей: возможно, это поможет избежать напрасной суеты.

Весы

В начале дня старайтесь говорить поменьше и слушать повнимательнее, особенно – если имеете дело с женщинами. Из не всегда надежного источника на этот раз поступает действительно ценная информация, которую нужно немедленно принять к сведению. Возможно получение интересного предложения от человека, который вам кажется очень привлекательным. Не теряйтесь – вам удастся использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

Скорпион

Могут возникнуть финансовые проблемы, причем весьма значительные. При этом брать деньги в долг нежелательно, лучше постараться сократить расходы. Старшие родственники дают советы, к которым стоит прислушаться.

Стрелец

По-прежнему сильно влияние позитивных тенденций, ваши успехи внушают уважение. Хорошие идеи приходят вам в голову на удивление своевременно, и вы приступаете к их реализации, ни минуты не теряя. Налаживаются отношения с деловыми партнерами, можно обсуждать условия долгосрочного сотрудничества.

Козерог

С профессиональной точки зрения день удачен, лишь в решении финансовых вопросов необходима осторожность, потому что вы склонны к напрасным тратам. Неплохой день для начала сотрудничества с человеком, разделяющим не только ваши деловые интересы, но и взгляды на жизни. Благоприятный день для собеседования, встречи с потенциальным работодателем.

Водолей

Может показаться, что день приносит проблемы, но это не совсем так – на самом деле он лишь срывает покровы, и тайное становится явным. Не теряйтесь. Все вопросы можно решить, если действовать последовательно, а не кидаться от одного к другому. В середине дня вы получите поддержку мудрых и влиятельных людей, и многое станет значительно проще.

Рыбы

Непростой день, который, тем не менее, пройдет удачно, если вы справитесь со своими эмоциями и не поддадитесь на уговоры окружающих, которые, хоть и желают вам добра, не совсем понимают, каковы ваши истинные цели. Если на работе возникнут разногласия, отстаивайте свою точку зрения: ее правоту вскоре будут вынуждены признать даже оппоненты.

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Автор: my-calend