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Любовный гороскоп на сегодня, 21 августа 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 августа 2023 года по знакам зодиака

22:21, 20 авг 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня благоприятный день для внесения изменений в ваши отношения. Изменений любого рода: от введения в ваш лексикон слова «люблю» до финального хлопанья дверьми. Если Вы считаете, что стоите на пороге какого-то нового этапа в жизни вашего тандема, сегодня самый подходящий день для того, чтобы этот порог переступить.

Телец

В этот день Вам нелегко будет принять Вашего любимого человека таким, какой он есть. Поэтому Вы будете всячески стараться переделать его на свой лад, перекроить под себя, изменить и слепить по новой. А может быть, стоит присмотреться к тому, что уже есть и полюбить существующую личность, а не придуманный образ?

Близнецы

Замкнувшись на своих чувствах и переживаниях, не забывайте и о чувствах и переживаниях ближнего своего, то есть Вашего любимого человека. У него тоже есть своя точка зрения на ваши отношения и то, как они должны развиваться, поэтому прислушайтесь сегодня к тому, что он Вам говорит.

Рак

Сегодня Вашему любимому человеку захочется с Вами порассуждать о вечном, а вам будет довольно трудно уловить ход его размышлений и, следовательно, ответить ему нечто вразумительное. Поэтому если Вы вдруг почувствуете, что не понимаете, о чем он, просто кивайте с понимающим видом.

Лев

Сегодня Вы будете очень мило разговаривать с Вашим любимым человеком ни о чем. Вы не придете ни к каким важным выводам, да и не будете, пожалуй, ставить перед собой такой цели. Главное от разговора – море удовольствия и максимум положительных эмоций – Вы получите без труда.

Дева

Сегодня кто-то, преодолевая чудовищное внутреннее сопротивление, все-таки заставит себя сказать Вам нечто для вас обоих значимое. Если он все же это сделает, из ваших отношений моментально уйдут неопределенность, непонимание и ложные перспективы.

Весы

Станьте для Вашего любимого человека родной матерью, даже если половая принадлежность диктует Вам роль отца. Будьте терпеливы, мудры и снисходительны к его неразумности. Именно Вы тактично и корректно можете наставить его на путь истинный. Только не будьте навязчивы — это может вызвать раздражение.

Скорпион

Если у Вас перегорели предохранители, это не значит, что теперь хоть трава не расти и жалеть уже больше не о чем. Нужно найти в себе силы извиниться перед свидетелями этого безобразия и вкрутить новые. Жизнь-то продолжается.

Стрелец

Сегодня Вы с завистью будете смотреть на любимых людей Ваших близких друзей. Вам захочется сравнивать их со своим любимым человеком. Причем, увы, не в пользу последнего. Впрочем, не исключено, что Ваши друзья тоже Вам завидуют — они-то с недостатками своих любимых знакомы лучше Вас.

Козерог

Главное сегодня задавать правильные вопросы. Сможете ли Вы добиться ответа – не столь важно. Кстати, если ответ окажется Вам не по вкусу, лучше сразу про него забыть: вдруг ошибка произошла, а Вы и Ваш любимый человек в итоге ни за что пострадаете?

Водолей

Только от Вас зависит, сбудется Ваша мечта о счастливой любви с этим человеком сегодня или не сбудется никогда. Правильно сформулируйте цель, настройтесь на победу – и решительно идите в бой с суровой реальностью за право любить и быть любимым. Основных правил три: видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.

Рыбы

Сегодня у Вас с Вашей половинкой сегодня будет все неожиданно хорошо. Так хорошо вам вместе давно не было. Вы были даже уверены, что так никогда не будет и быть не может. Ан нет, сегодняшний день опровергнет Ваши столь категоричные заверения. Наслаждайтесь!

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 21 августа 2023 года, для всех знаков зодиака

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Автор: my-calend
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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