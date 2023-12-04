Любовный гороскоп на сегодня, 5 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 5 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Наступает переломный момент в вашей личной жизни. Придется проститься с прекрасным периодом, полным светлых и радостных воспоминаний. Это непросто, ведь эта пора подарила столько счастливых мгновений. Однако не стоит чересчур сожалеть. Вас ждет новый увлекательный этап отношений, который принесет немало приятных сюрпризов.

Телец

Сегодня предстоит нелегкий разговор с любимым человеком. Придется решать, как правильно реагировать на его слова и поступки, порой выходящие за рамки. Прислушайтесь к внутреннему голосу – интуиция подскажет верные ответы на сложные вопросы и укажет верное направление в отношениях.

Близнецы

Возможно, сегодня близкий друг серьезно обидится из-за того, что вы уделяете ему значительно меньше внимания, чем любимому человеку. И да, друзья тоже бывают ревнивы. Постарайтесь среагировать быстро и по возможности загладить ситуацию, чтобы не испортить отношения.

Рак

Стоит воздержаться от опрометчивых шагов в отношениях с любимым человеком. Вы прекрасно чувствуете ту границу, которую пока не стоит переступать. Ваша вторая половинка тоже это осознает. Просто наберитесь терпения, подходящий момент для перехода на новый уровень уже совсем близко.

Лев

По каким-то причинам сегодня вам будет особенно сложно донести до любимого человека очевидные вещи. Вы уверены, что он вас все равно не поймет. Но не спешите ставить крест. Сначала стоит приложить усилия, а уже потом делать выводы.

Дева

Постарайтесь убедить любимого в том, что он самый лучший на свете. Для борьбы с его комплексами все средства хороши. Не бойтесь даже немного преувеличить – в данном случае важнее поддержать и укрепить уверенность близкого человека в собственных силах и достоинствах.

Весы

Сегодня друг может существенно осложнить вашу личную жизнь, а может, наоборот, сделать ее более интересной и насыщенной – смотря с какой стороны посмотреть. Так или иначе, о щадящей стабильности в отношениях придется на некоторое время забыть. Зато вы пересмотрите свое мнение о друзьях как о воплощении рассудительности.

Скорпион

Сегодня вечером настроение и планы могут круто измениться из-за музыки, доносящейся из соседнего бара. Она настолько понравится, что заставит надолго задержаться на месте, забыв обо всем. В итоге домой придется возвращаться поздно и с невнятными объяснениями. Как примут оправдания – покажет время.

Стрелец

Возможно, вам покажется, будто начальник или старший коллега не прочь завязать со вами отношения вне работы. Прежде чем давать какие-либо знаки в ответ, тщательно все обдумайте. Стоит ли совмещать личную жизнь и карьеру? И насколько этот человек вам в принципе симпатичен? Подумайте о последствиях.

Козерог

Если у вашей пары есть определенные традиции в отношениях, сегодня лучше их не нарушать, даже если они порядком поднадоели. Можно обдумать их модернизацию и наметить удобную дату для начала обновлений. Но полностью отказываться от ритуалов пока не стоит.

Водолей

Вы ощутите особую ответственность за близкого человека и захотите оградить его от всех невзгод. Это похвальное стремление. Но не переусердствуйте в своей заботе и опеке, чтобы не докучать любимому. Умеренность и разумная предусмотрительность – вот что по-настоящему ценится в отношениях.

Рыбы

Сегодня ваша вторая половинка захочет проанализировать ваше недавнее поведение и найти ему какое-то логичное объяснение. Велик шанс, что он не угадает истинных мотивов. Так что хорошенько подумайте, стоит ли подтверждать его догадки и выводы о вас.

Автор: Семен Подгорный