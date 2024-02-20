Любовный гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года по знакам зодиака

20:47, 20 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Звезды советуют вам и вашему любимому человеку в этот день ненадолго вернуться в детство и вспомнить беззаботность и радость тех лет. Как именно вы будете это делать, не так уж и важно. Главное - отвлечься от повседневных забот и проблем, забыть о том, что вы уже давно не дети. Поиграйте в какие-нибудь подвижные игры на свежем воздухе, покатайтесь на качелях или просто побегайте наперегонки - фантазии и идей для веселья может быть множество. Такое эмоциональное путешествие в прошлое не только поднимет вам настроение и зарядит позитивом, но и сблизит, ведь совместные игры и забавы - отличный способ лучше узнать друг друга и по-настоящему сдружиться.

Телец

Представительницы знака Тельца в этот день, скорее всего, захотят обновить свой гардероб или приобрести какие-то милые женские вещицы. Однако лучше не слишком увлекаться шопингом - звезды предупреждают, что деньги, потраченные сегодня с легкомыслием и азартом, вскоре могут понадобиться на куда более важные нужды. Поэтому постарайтесь себя сдерживать и покупать только самое необходимое, а остальные средства приберечь на более ответственные цели. Зато те немногие вещи, которые вы все же приобретете, будут особенно дороги вашему сердцу.

Близнецы

Сегодня вы можете стать для кого-то близкого настоящим другом и исповедником. Не стоит избегать этой роли - наоборот, всячески поощряйте желание человека открыть вам свою душу. Выслушав исповедь, постарайтесь дать мудрый и добрый совет, поддержать в трудный момент. Такая откровенность и доверие еще больше сблизят вас, вы по-новому взглянете друг на друга. Возможно, вы откроете в себе талант психолога и наставника.

Рак

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто поверить в то, что вы полностью открыты перед ним и не скрываете никаких тайн. Постарайтесь убедить его в своей честности и искренности. Можете, например, поделиться воспоминаниями из детства или юности, рассказать что-то личное из прошлого, о чем раньше умалчивали. Такая откровенность поможет завоевать доверие любимого человека. Если же и это не подействует, проявите терпение и не торопите события - со временем ваши чувства будут оценены по достоинству.

Лев

Не забывайте, что в этом мире вы - уникальны и неповторимы. Если вы сами себя не будете любить и ценить, то вряд ли сможете вдохновить на это кого-то другого, в том числе любимого человека. Поэтому сегодня постарайтесь сделать что-то приятное для себя - купите букет цветов, сходите в спа, приготовьте любимое блюдо или просто проведите время в уединении с хорошей книгой. Не позволяйте никому ущемлять ваши права и свободу - тогда и отношения с другими людьми будут гармоничными.

Дева

Сегодня будьте особенно внимательны к словам своего любимого человека - даже самые обыденные фразы могут оказаться пророческими и важными для вас обоих. Запоминайте интересные мысли и идеи, которыми делится партнер, - это пригодится в будущем. Возможно, через какое-то время вы процитируете эти слова к месту, чем приятно удивите и тронете любимого. Людям всегда льстит, когда их помнят и ценят сказанное.

Весы

Попробуйте вместе с любимым человеком решить сегодня какую-то общую задачу - будь то кроссворд, головоломка, планирование отпуска или выбор страховки. Главное - максимально прислушиваться друг к другу, учитывать пожелания и интересы партнера, идти на компромиссы. Тогда в итоге вы найдете решение, полностью устраивающее вас обоих, что еще больше укрепит ваш союз. Подобный совместный "мозговой штурм" - отличный способ лучше узнать человека.

Скорпион

Пришло время разобраться в своих истинных чувствах к партнеру - любите ли вы его по-настоящему или это скорее увлечение и симпатия. Ответ на этот вопрос поможет определить дальнейшую судьбу ваших отношений. Прислушайтесь к своему сердцу, взвесьте все за и против. Не торопитесь с выводами, но и не затягивайте с решением. Главное - быть честным с собой, тогда станет ясен и следующий шаг на пути к счастью.

Стрелец

Сегодня ваш любимый человек особенно нуждается в заботе и внимании - не жалейте для него своего тепла и нежности. Приготовьте романтический ужин при свечах, подарите особенно красивый букет цветов, напишите трогательное любовное письмо откровенно поговорите по душам. Возможно, вашей мудрости и сочувствия будет достаточно, чтобы помочь партнеру справиться с внутренними тревогами и сомнениями.

Козерог

Возможно, сегодня в вашей жизни или в жизни любимого человека произойдут какие-то перемены - уйдет что-то хорошее и привычное. Не впадайте в уныние и панику - завтра кардинальных потрясений уже не предвидится. Перемены - естественная часть жизни, и пусть даже этот день принесет грусть расставания, впереди вас ждет новое увлекательное путешествие по жизни, которое вы продолжите вместе с любимым человеком.

Водолей

Предстоящий день принесет много ярких, но при этом волнительных переживаний, о которых вы еще долго будете вспоминать с улыбкой. Возможно, вы решитесь сделать любимому человеку предложение руки и сердца или признаться ему в чувствах. Даже если вы волнуетесь, звезды обещают, что все сложится как нельзя лучше! Смело делайте решительный шаг навстречу своему счастью.

Рыбы

Расположение планет в этот день благоприятствует новым знакомствам. Возможно, сегодня вы встретите кого-то интересного – не упустите такой шанс! Но не стоит воспринимать эти мимолетные встречи слишком серьезно и искать в них знак судьбы. Скорее всего, они просто развеют скуку, поднимут настроение и дадут пищу для увлекательных вечерних разговоров с любимым человеком. Так что не забудьте поделиться своими новыми впечатлениями!

Автор: Семен Подгорный