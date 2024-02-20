Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »
logtype

Любовный гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года по знакам зодиака

20:47, 20 фев 2024

Любовный гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака

Овен

Звезды советуют вам и вашему любимому человеку в этот день ненадолго вернуться в детство и вспомнить беззаботность и радость тех лет. Как именно вы будете это делать, не так уж и важно. Главное - отвлечься от повседневных забот и проблем, забыть о том, что вы уже давно не дети. Поиграйте в какие-нибудь подвижные игры на свежем воздухе, покатайтесь на качелях или просто побегайте наперегонки - фантазии и идей для веселья может быть множество. Такое эмоциональное путешествие в прошлое не только поднимет вам настроение и зарядит позитивом, но и сблизит, ведь совместные игры и забавы - отличный способ лучше узнать друг друга и по-настоящему сдружиться.

Телец

Представительницы знака Тельца в этот день, скорее всего, захотят обновить свой гардероб или приобрести какие-то милые женские вещицы. Однако лучше не слишком увлекаться шопингом - звезды предупреждают, что деньги, потраченные сегодня с легкомыслием и азартом, вскоре могут понадобиться на куда более важные нужды. Поэтому постарайтесь себя сдерживать и покупать только самое необходимое, а остальные средства приберечь на более ответственные цели. Зато те немногие вещи, которые вы все же приобретете, будут особенно дороги вашему сердцу.

Близнецы

Сегодня вы можете стать для кого-то близкого настоящим другом и исповедником. Не стоит избегать этой роли - наоборот, всячески поощряйте желание человека открыть вам свою душу. Выслушав исповедь, постарайтесь дать мудрый и добрый совет, поддержать в трудный момент. Такая откровенность и доверие еще больше сблизят вас, вы по-новому взглянете друг на друга. Возможно, вы откроете в себе талант психолога и наставника.

Рак

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто поверить в то, что вы полностью открыты перед ним и не скрываете никаких тайн. Постарайтесь убедить его в своей честности и искренности. Можете, например, поделиться воспоминаниями из детства или юности, рассказать что-то личное из прошлого, о чем раньше умалчивали. Такая откровенность поможет завоевать доверие любимого человека. Если же и это не подействует, проявите терпение и не торопите события - со временем ваши чувства будут оценены по достоинству.

Лев

Не забывайте, что в этом мире вы - уникальны и неповторимы. Если вы сами себя не будете любить и ценить, то вряд ли сможете вдохновить на это кого-то другого, в том числе любимого человека. Поэтому сегодня постарайтесь сделать что-то приятное для себя - купите букет цветов, сходите в спа, приготовьте любимое блюдо или просто проведите время в уединении с хорошей книгой. Не позволяйте никому ущемлять ваши права и свободу - тогда и отношения с другими людьми будут гармоничными.

Дева

Сегодня будьте особенно внимательны к словам своего любимого человека - даже самые обыденные фразы могут оказаться пророческими и важными для вас обоих. Запоминайте интересные мысли и идеи, которыми делится партнер, - это пригодится в будущем. Возможно, через какое-то время вы процитируете эти слова к месту, чем приятно удивите и тронете любимого. Людям всегда льстит, когда их помнят и ценят сказанное.

Весы

Попробуйте вместе с любимым человеком решить сегодня какую-то общую задачу - будь то кроссворд, головоломка, планирование отпуска или выбор страховки. Главное - максимально прислушиваться друг к другу, учитывать пожелания и интересы партнера, идти на компромиссы. Тогда в итоге вы найдете решение, полностью устраивающее вас обоих, что еще больше укрепит ваш союз. Подобный совместный "мозговой штурм" - отличный способ лучше узнать человека.

Скорпион

Пришло время разобраться в своих истинных чувствах к партнеру - любите ли вы его по-настоящему или это скорее увлечение и симпатия. Ответ на этот вопрос поможет определить дальнейшую судьбу ваших отношений. Прислушайтесь к своему сердцу, взвесьте все за и против. Не торопитесь с выводами, но и не затягивайте с решением. Главное - быть честным с собой, тогда станет ясен и следующий шаг на пути к счастью.

Стрелец

Сегодня ваш любимый человек особенно нуждается в заботе и внимании - не жалейте для него своего тепла и нежности. Приготовьте романтический ужин при свечах, подарите особенно красивый букет цветов, напишите трогательное любовное письмо откровенно поговорите по душам. Возможно, вашей мудрости и сочувствия будет достаточно, чтобы помочь партнеру справиться с внутренними тревогами и сомнениями.

Козерог

Возможно, сегодня в вашей жизни или в жизни любимого человека произойдут какие-то перемены - уйдет что-то хорошее и привычное. Не впадайте в уныние и панику - завтра кардинальных потрясений уже не предвидится. Перемены - естественная часть жизни, и пусть даже этот день принесет грусть расставания, впереди вас ждет новое увлекательное путешествие по жизни, которое вы продолжите вместе с любимым человеком.

Водолей

Предстоящий день принесет много ярких, но при этом волнительных переживаний, о которых вы еще долго будете вспоминать с улыбкой. Возможно, вы решитесь сделать любимому человеку предложение руки и сердца или признаться ему в чувствах. Даже если вы волнуетесь, звезды обещают, что все сложится как нельзя лучше! Смело делайте решительный шаг навстречу своему счастью.

Рыбы

Расположение планет в этот день благоприятствует новым знакомствам. Возможно, сегодня вы встретите кого-то интересного – не упустите такой шанс! Но не стоит воспринимать эти мимолетные встречи слишком серьезно и искать в них знак судьбы. Скорее всего, они просто развеют скуку, поднимут настроение и дадут пищу для увлекательных вечерних разговоров с любимым человеком. Так что не забудьте поделиться своими новыми впечатлениями!

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2024 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 19 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 19 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 15 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 15 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня, 18 февраля 2024 года по знакам зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня, 18 февраля 2024 года по знакам зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok