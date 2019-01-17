Любовный гороскоп на сегодня 17 января 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Овен

Хороший, спокойный день. Взрыва страстей звезды не обещают, но позитивные эмоции более чем вероятны. Можно провести этот период с любимым человеком – вы не станете ссориться из-за пустяков, выяснять отношения, придираться друг к другу. Возможно преодоление давних разногласий, причем не придется прикладывать для этого серьезных усилий.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Телец

Все меняется к лучшему, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Ваши отношения с любимым человеком становятся проще и гармоничнее, вы не ссоритесь из-за пустяков, радуете друг друга, не упускаете возможности сделать что-то приятное. Разногласия могут возникать, когда разговор заходит об отдаленном будущем, но окончательные решения еще не приняты.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Близнецы

Вы чувствуете, что перемены назрели, и находитесь в поиске своей второй половинки? Тогда это ваш день! Конечно, вы и раньше вряд ли сидели сложа руки, и у вас есть для рассмотрения несколько более-менее подходящих кандидатов на ваше сердце, однако приготовьтесь к тому, что завтра этот список пополнится. Причем возможно, сразу несколькими вариантами.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Рак

Конечно, экономия – не самая романтичная тема на свете, однако сейчас без нее вам будет сложно скопить денег на то, что вы со своим любимым человеком мечтаете осуществить. Идет ли речь о вашем совместном отдыхе, ужине в ресторане или съеме квартиры – самое время сделать к этому первый шаг, обсудив со своим партнером практическую сторону вопроса. Иначе ваши совместные планы так и останутся только в мечтах.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Лев

Хватит ходить вокруг да около! Будьте предельно откровенны со своим любимым человеком, и вместе вы сумеете справиться с любой проблемой. Сегодня вам будет легче, чем обычно, открыть перед ним свою душу и свои мысли, не опасаясь того, что вас неправильно поймут.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Дева

Предсказуемость хороша до определенных пределов, вам же сейчас небольшая встряска не повредит. Пусть даже на вашем романтическом свидании все пойдет наперекосяк – это может стать отличным поводом для шуток. Ну а кроме того, раз терять уже нечего, можете позволить себе то, чего обычно не позволяете: например, немного похулиганить или просто побыть собой.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Весы

Вас ждет интересный период, когда старые переживания и проблемы уйдут в прошлое, а вместо них на вашем горизонте появятся новые перспективы, новые люди, и, если вы этого захотите, новые отношения. Начиная с сегодняшнего дня, жизнь будет богата событиями, которые изменят ваш взгляд на многие вещи и помогут навести порядок в вашей личной жизни.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Скорпион

Скорее всего, вы давно уже догадываетесь о существовании тайного поклонника, и это делает вашу жизнь интереснее и ярче. Однако одно дело догадываться, а другое дело знать. Попробуйте провести завтра маленькое детективное любовное расследование, и у вас есть шанс докопаться до истины.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Стрелец

В ваших нынешних отношениях немало проблем? Или вы вообще не определились с тем, нужный ли человек находится с вами рядом? А может быть, в вашей личной жизни присутствует сразу несколько симпатичных вариантов, и вы еще не сделали окончательный выбор? Что ж, завтра вы способны на то, чтобы принять любую ситуацию такой, как она есть. И даже найти в ней свои плюсы и выгоды.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Козерог

Даже если ваш партнер делает что-либо, чего вы совсем не одобряете, скажите ему о своем несогласии на языке дипломатии, а не эмоций. Ваша несдержанность завтра способна привести к обидам и даже ссоре. Так что держите себя в руках и старайтесь, чтобы ваша критика была осторожной и, главное, по делу.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Водолей

Вряд ли вашему любимому человеку понравится, если вы, находясь с ним наедине, будете то и дело вспоминать о своих проблемах на работе. Чтобы сегодня на этой почве не возникло обид, постарайтесь держать данную тему закрытой. А мобильный телефон с электронной почтой – отключенными.

Любовный гороскоп на 17 января 2019 Рыбы

В этот период его коммуникабельность и уверенность в себе обеспечат ему должное внимание со стороны противоположного пола. Сами же Рыбы еще будут не готовы к серьезным отношениям: на первое место они предпочтут ставить свои желания и чувства, а не своего партнера.