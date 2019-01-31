Любовный гороскоп на сегодня 31 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Любовный гороскоп на 31 января 2019 Овен

Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Телец

Сегодня вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться по назначению. Однако следует помнить, что это занятие будет стоить вам громадного напряжения.

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют вам сделать небольшой подарок для вашего любимого человека. Пусть это не будет стоить вам больших денег и больших душевных затрат. Главное, чтобы ваша половинка почувствовала, что о ней помнят и ей готовы дарить приятные безделушки и без праздника или другого повода.

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Рак

В этот день вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть. Конечно, ваши родные, любимые и близкие это заметят и будут активно щадить ваши чувства, однако и вам следует за собой последить. Если вы заранее будете знать, что причинит вам боль, лучше этого по возможности избежать.

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Лев

В этот день вас могут так увлечь ваши собственные проблемы, что вы напрочь забудете не только о том, что у вашего любимого человека тоже не все в порядке, но и о самом факте его существования. Разумеется, он в восторге от такого поворота событий не будет.

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Дева

Сегодня вы поймете, что личную жизнь можно устроить гораздо проще, нежели она была у вас устроена до этого дня. Впрочем, не спешите ее в срочном порядке перестраивать: проще и рациональнее – не всегда лучше и правильнее. Может быть, стоит все оставить так, как есть?..

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Весы

Может быть, вам вместе плохо потому, что вы подобрали неправильное название вашим отношениям? Проведите «ребрендинг», назовите то, что между вами происходит, по-другому. Помните капитана Врунгеля? Как вы яхту назовёте, так она и поплывет!

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Скорпион

Если ваши отношения с вашим любимым человеком прочны и серьезны, сегодня можно подумать о том, чтобы сделать с ним вместе следующий шаг. Например, узаконить вашу любовь с помощью двух колец и штампа в паспорте. Или увеличить вашу маленькую семью ещё на одного, совсем маленького, человечка.

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Стрелец

В этот день как бы вы ни старались угодить вашему любимому человеку, у вас это всё равно вряд ли получится. Не потому, что он не оценит ваших усилий, а потому что сделать его довольным и счастливым будет не в вашей власти и вне сферы вашей компетенции.

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Козерог

Сегодня ваш любимый человек будет задавать вам много разных интересных вопросов, на которые вам ответить будет вовсе не так просто, как хотелось бы. Однако всё же постарайтесь удовлетворить его любопытство: интересно будет в итоге и вам, и ему. Много нового узнаете!

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Водолей

Не волнуйтесь так. Все то, за что вы так переживаете и что должно сегодня произойти в вашей личной жизни, произойдет в лучшем виде. Главное, ведите себя адекватно и постарайтесь учитывать меняющуюся обстановку. Звезды в этот день на вашей стороне, а значит, все получится!

Любовный гороскоп на 31 января 2019 Рыбы

Сегодня лучший совет касательно любовных дел вам даст некий представитель старшего поколения, который пользуется вашими доверием и уважением. Что ж, значит, не зря пользуется: если вы прислушаетесь к тому, что он скажет, ваши отношения с вашим же любимым человеком довольно быстро улучшатся!