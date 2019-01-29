Гороскоп на 29 января 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 22, 23 лунный день.- Луна в Скорпионе.

Гороскоп на 29 января 2019 Овен

В этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь. Вообще, любые игры с финансами сегодня не приветствуются, особенно это касается игры на бирже и других рискованных операций — риск потерь и роковых ошибок чрезвычайно высок.

Гороскоп на 29 января 2019 Телец

Следите, чтобы ваши отношения были в норме, не идите на поводу тех, кому нужен повод, чтобы выпустить пар. Но посмотрите, нет ли зерна истины в том, что вам пытаются сообщить. Сегодня не следует делать крупных приобретений. Но можно покупать полезные в хозяйстве вещи.

Гороскоп на 29 января 2019 Близнецы

Сегодня вы будете не склонны к компромиссам. Но помните, что попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет вас к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые попытки выяснить отношения могут закончиться спором.

Гороскоп на 29 января 2019 Рак

Сегодня путеводной звездой в вашем гороскопе станут желания и чувства так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана.

Гороскоп на 29 января 2019 Лев

День хорош для приобретения недвижимости, для торговли крупным оптом и предметами для женщин.Удачное время для путешествий и поездок. Возможно, для пользы дела придется применить хитрость и фантазию.

Гороскоп на 29 января 2019 Дева

Ваши фантазии и романтизм сегодня могут далеко вас завести. Поэтому будьте сдержаннее в поведении с представителями противоположного пола. Возможен флирт, ухаживания. А эротические отношения могут разочаровать.

Гороскоп на 29 января 2019 Весы

В этот день могут открыться неприятные тайны, объявиться тайные враги. Ваш организм сегодня уязвим для оккультного воздействия на вас, особенно для любовных приворотов.

Гороскоп на 29 января 2019 Скорпион

Сегодня вы будете настроены на поиск врагов и войну. Проблема лишь в том, что война, затеянная вами, может стать длительной и не факт что победоносной. Вы не только наживете новых врагов и оттолкнете друзей, но и нервы себе расшатаете. Сегодня вам лучше избегать любого общения с начальством.

Гороскоп на 29 января 2019 Стрелец

Сегодня стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка. Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью.

Гороскоп на 29 января 2019 Козерог

Сегодня не рекомендуется отправляться в путешествия, так как они наверняка окажутся неудачными. Стоит сегодня исключить тяжелый физический труд или рискованные предприятия, так как велика угроза для здоровья.

Гороскоп на 29 января 2019 Водолей

Негативный день. Возможно, вам придётся услышать в свой адрес клевету, которая может помешать вам, продвинуться вперёд. Не следует сегодня также заниматься рискованными предприятиями и пускаться в явные авантюры. Постарайтесь сохранять спокойствие.

Гороскоп на 29 января 2019 Рыбы

Мечты, которые для вас всегда были не реальными, сегодня могут осуществиться. В профессиональных делах вас ожидает непредсказуемый успех. Только надо поверить в себя и спрятать подальше всю свою нерешительность.