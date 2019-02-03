Гороскоп на 3 февраля 2019 года для всех знаков зодиака от Новости Башкирии сегодня





Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 19 февраля в 18:55.

- убывающая Луна.- 28 и 29 лунный день.- Луна в Козероге.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Овен

На работе ты медленно, но верно двигаешься цели. Главное - не перестараться! Не пытайся решить проблемы разом. Разбей их на части. В этот день, общаясь со своими родными, ты вдруг сможешь осознать, что в глубине души очень переживаешь по поводу любых семейных ссор и конфликтов.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Телец

Сейчас нельзя перекладывать свою ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать самим. Следует дозировать откровенность, чтобы не допустить утечки информации. Если у вас имеются долги, постарайтесь как можно быстрее их отдать.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Близнецы

Этот день - не самое лучшее время для общения с окружающими людьми. Вызвано это внутренним раздражением вследствие большого эмоционального напряжения или усталости. Особенно осторожными нужно быть в делах, связанных с деньгами. Старайтесь быть терпимее и добрее к членам вашей семьи. А по возможности побудьте в одиночестве.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Рак

Это время подходит для воплощения в жизнь личных планов. Особенно это относится к сфере образования и здоровью. Отличное время для того, чтобы заняться улучшением своей физической формы, начать посещать бассейн. Также это хорошее время для перехода к здоровому образу жизни.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Лев

Вполне вероятно, что на данный момент вы можете чувствовать себя разбитыми, и особого желания работать у вас не будет. Не мучайте себя, лучше дайте себе небольшую передышку. А затем с новыми силами вы сумеете быстро наверстать упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по не зависящим от вас причинам.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Дева

Сегодня можно идти на поводу у своих желаний. Внутренний голос будет направлять вас по нужному пути, и если вы не хотите с кем-то встречаться или выполнять какие-либо дела, то можете с чистой совестью этого не делать. Сейчас идет хорошее время для шопинга. Вам удастся совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Весы

Если вы уже долгое время бьетесь над решением какого-либо вопроса, то сейчас у вас появится возможность повернуть дело в свою пользу. Этот день хорошо использовать для начала комплекса оздоровительных мероприятий.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Скорпион

В этот период вам будет предоставлен шанс достигнуть поставленных целей. Не пропускайте мероприятий, которые могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Не исключены новые романтические знакомства.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Стрелец

Особых изменений в вашей жизни произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Зато идет удачное время для покупок, а также для приятных посиделок в компании хороших знакомых.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Козерог

На работе постарайтесь не проявлять излишней инициативы - велика вероятность столкнуться с непониманием начальства и коллег. Избегайте серьезных денежных трат. А также желательно больше внимания уделить бытовым вопросам, наведите порядок в доме, выбросите ненужные вещи.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Водолей

День отмечен снижением защитных сил организма. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего – легкая простуда. Вам лучше немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию. Рекомендуются массаж и водные процедуры.

Гороскоп на 3 февраля 2019 Рыбы

День символизирует накопление знаний и опыта. Благоприятен для изучения наук, ремесел, наставничества, достижения намеченной цели. Многие Рыбы будут способны предугадывать будущее. Опасность этого дня – упрямство и отсутствие благоразумия. Сны могут быть вещими и скоро сбудутся.