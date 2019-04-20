В Гафурийском районе проходит стратегическая сессия-семинар для глав муниципалитетов

19-20 апреля в Гафурийском районе на базе санатория «Красноусольск» проходит стратегическая сессия-семинар для руководителей республиканских органов исполнительной власти и глав администраций муниципальных районов и городских округов республики. В её работе принимает участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. Ключевой темой семинара является реализация национальных проектов в республике, сообщает сайт Newsbash.ru.

В рамках майского Указа Президента РФ Владимира Путина республика приступила к реализации 57 региональных проектов. Они охватывают ключевые сферы жизни региона – от роста экономики до укрепления человеческого капитала и создания комфортной среды проживания. В эту работу будут активно вовлечены и органы местного самоуправления.На стратегической сессии также планируется обсудить механизмы привлечения инвестиций, эффективные методы взаимодействия с населением, вопросы социально-экономического развития территорий. Для участников организуют круглые столы, интерактивные лекции и тренинги. Модераторами семинара выступают российские эксперты и бизнес-тренеры, которые занимались подготовкой персонала Олимпийских Игр 2014 года в Сочи, обучением кадрового резерва Президента России, проведением финалов конкурса «Лидеры России», сессий по реализации национальных проектов для Правительства России и руководителей регионов.