Радий Хабиров посетил в ДНР места последних сражений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова

11 мая врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил места последних сражений и гибели генерал-майора, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, сообщает сайт Newsbash.ru.



В годы Великой Отечественной войны генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч км. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза (самое большое количество среди всех дивизий сухопутных войск Красной Армии) и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей.Генерал Шаймуратов героически погиб во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года между населёнными пунктами Петровское и Штеровка при выходе полка из рейда по тылам противника. Существуют несколько версий его гибели и места захоронения.Радий Хабиров подчеркнул, что важно отдать дань памяти герою, идентифицировать останки, установить мемориал. По словам руководителя региона, власти непризнанных республик, расположенных на территории Донбасса, готовы оказать необходимое содействие в работе поисковой экспедиции, которую планирует направить сюда Башкортостан, и увековечивании памяти генерала Шаймуратова. Об этом, в частности, шла речь на встрече Радия Хабирова с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Врио Главы Башкортостана также побывал в Петровской школе № 22, носящей имя героя, осмотрел экспозицию школьного музея, посвящённую подвигам башкирских кавалеристов, возложил цветы к братской могиле на площади имени Шаймуратова в городе Петровском и к памятнику на месте гибели комдива в посёлке Штеровка. Радий Хабиров взял с собой горсть земли с поля боя, в котором погиб генерал Шаймуратов, а местный мулла прочитал молитву за упокой душ воинов Башкавдивизиии.



Местные жители рассказали врио Главы Башкортостана о том, что некоторые раненые башкирские кавалеристы после излечения и окончания войны остались в Штеровке. Мемуары одного из таких бойцов – несколько блокнотов и тетрадей – они передали Радию Хабирову.

– Донбасс и Башкортостан разделяют 1,5 тысячи км. С одной стороны, это много, а с другой – совсем мало. Потому что у нас очень много общего. Самое главное – у нас общая история, история Великой Победы, – сказал руководитель республики. – Для жителей Башкортостана важно, что на этой земле вела бои и громила фашистов легендарная Башкирская кавалерийская дивизия. Здесь погиб наш легендарный герой – генерал Шаймуратов. Сегодня у меня получилось побывать на его могиле, где он лежит с более чем 200 соратниками. Что меня поразило – это то, с какой любовью и вниманием жители относятся к его памяти. Я приехал сюда для того, чтобы поблагодарить их за ту заботу, которую они оказывают памяти наших предков. Спасибо большое и низкий поклон!