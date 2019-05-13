Радий Хабиров посетил в ДНР места последних сражений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова
11 мая врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил места последних сражений и гибели генерал-майора, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Генерал Шаймуратов героически погиб во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года между населёнными пунктами Петровское и Штеровка при выходе полка из рейда по тылам противника. Существуют несколько версий его гибели и места захоронения.
Радий Хабиров подчеркнул, что важно отдать дань памяти герою, идентифицировать останки, установить мемориал. По словам руководителя региона, власти непризнанных республик, расположенных на территории Донбасса, готовы оказать необходимое содействие в работе поисковой экспедиции, которую планирует направить сюда Башкортостан, и увековечивании памяти генерала Шаймуратова. Об этом, в частности, шла речь на встрече Радия Хабирова с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
Врио Главы Башкортостана также побывал в Петровской школе № 22, носящей имя героя, осмотрел экспозицию школьного музея, посвящённую подвигам башкирских кавалеристов, возложил цветы к братской могиле на площади имени Шаймуратова в городе Петровском и к памятнику на месте гибели комдива в посёлке Штеровка. Радий Хабиров взял с собой горсть земли с поля боя, в котором погиб генерал Шаймуратов, а местный мулла прочитал молитву за упокой душ воинов Башкавдивизиии.
Местные жители рассказали врио Главы Башкортостана о том, что некоторые раненые башкирские кавалеристы после излечения и окончания войны остались в Штеровке. Мемуары одного из таких бойцов – несколько блокнотов и тетрадей – они передали Радию Хабирову.