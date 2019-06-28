В Уфе установят памятник командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову
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В Уфе на Советской площади установят памятник легендарному генералу Минигали Шаймуратову. Об этом сегодня на V Всемирном курултае башкир сообщил Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Мы должны достойно отметить дату — 120-летие со дня рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, героически погибшего во время боев на Донбассе в ходе Великой Отечественной войны. 25 марта 1942 года именно на Советской площади происходили торжественные проводы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Командир дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о готовности воинов к отправке на фронт».
«Это место должно стать общенародным», — подчеркнул врио Главы РБ.Руководитель республики предложил Исполкому Всемирного курултая башкир объявить сбор средств на памятник комдиву.
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