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В Башкирии впервые вручили орден имени генерала Шаймуратова

Добавлено: 23.02.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии впервые вручили орден имени генерала Шаймуратова

Сегодня, 23 февраля, впервые в Башкирии состоялось вручение ордена генерала Шаймуратова. Ее вручил Радий Хабиров во время парада в Уфе, посвященного Дню защитника Отечества. Обладателем первой медали стал ветеран легендарной 112-й Башкавдивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Александра Невского Мугин Нагаев.

Напомним, орденом Шаймуратова в память о легендарном генерале награждают тех, кто проявил мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей, исполнении воинского, гражданского, служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

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Орден выполнен в виде звезды РККА с дугообразными лучами. Минигали Шаймуратов именно в РККА начинал свою службу.

Звезда выпуклая, под звездой проходят скрещенные друг с другом шашки. Звезда отлита из серебра 925 пробы и полностью покрыта золотом 999 пробы. Лучи звезды залиты горячей эмалью рубинового цвета.

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Источник: gtrk.tv
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