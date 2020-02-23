В Башкирии впервые вручили орден имени генерала Шаймуратова

Сегодня, 23 февраля, впервые в Башкирии состоялось вручение ордена генерала Шаймуратова. Ее вручил Радий Хабиров во время парада в Уфе, посвященного Дню защитника Отечества. Обладателем первой медали стал ветеран легендарной 112-й Башкавдивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Александра Невского Мугин Нагаев.







Напомним, орденом Шаймуратова в память о легендарном генерале награждают тех, кто проявил мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей, исполнении воинского, гражданского, служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.



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Орден выполнен в виде звезды РККА с дугообразными лучами. Минигали Шаймуратов именно в РККА начинал свою службу.Звезда выпуклая, под звездой проходят скрещенные друг с другом шашки. Звезда отлита из серебра 925 пробы и полностью покрыта золотом 999 пробы. Лучи звезды залиты горячей эмалью рубинового цвета.