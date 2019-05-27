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В Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя в дни сабантуя

Добавлено: 27.05.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя в дни сабантуя

Сегодня, 27 мая, на оперативном совещании в правительстве РБ обсудили ситуацию на алкогольном рынке. Как оказалось, несмотря на требование властей временно ограничить продажу спиртных напитков, некоторые магазины все-таки продавали алкоголь в дни проведения последних звонков, сообщает сайт Newsbash.ru.

В связи с чем власти убедились в необходимости принятия новой инициативы, согласно которой запрет будет работать на законодательном уровне. Магазинам нельзя будет торговать спиртными напитками в дни проведения сабантуя, День молодежи (27 июня), День Знаний (1 сентября).

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— Подавляющее большинство за то, чтобы наш праздник проходи в светлой обстановке, проходили спортивные культурные состязания. Поэтому я глав особенно хотел предупредить: есть такая традиция – угощать людей. Поэтому устанавливайте юрты, угощайте, но сделайте эту традицию безалкогольной. Ограничения касаются всех: жителей, чиновников, руководителей предприятий. Это благая идея, направленная на здоровье и благополучие. Мы взрослые люди, знаем, как это происходит, — отметил Радий Хабиров. — По нелегальной продукции: борьба с этим явлением должна быть постоянной, тогда мы сможем победить.

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