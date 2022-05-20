В Башкирии 6 дней будет действовать запрет на продажу алкоголя
20:26, 20 май 2022
В дни проведения Сабантуя в Башкирии запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили сегодня, 20 мая, в Минторге республики.
«Сухой закон» распространяется только на магазины, в заведениях общепита он не будет действовать.
— В дни проведения народного праздника «Сабантуй» установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, — рассказали в Минторге.
Мероприятия пройдут в районах региона в разные даты — 27 мая, 3, 4, 11, 12 и 18 июня. В первый день Сабантуй будет отмечать Зилаирский район. Затем, 3 июня, празднования пройдут в Сибае, а после этого — в остальных районах.