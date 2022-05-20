В Башкирии 6 дней будет действовать запрет на продажу алкоголя

20:26, 20 май 2022

В дни проведения Сабантуя в Башкирии запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили сегодня, 20 мая, в Минторге республики.



«Сухой закон» распространяется только на магазины, в заведениях общепита он не будет действовать.



— В дни проведения народного праздника «Сабантуй» установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, — рассказали в Минторге.



Мероприятия пройдут в районах региона в разные даты — 27 мая, 3, 4, 11, 12 и 18 июня. В первый день Сабантуй будет отмечать Зилаирский район. Затем, 3 июня, празднования пройдут в Сибае, а после этого — в остальных районах.



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