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В Башкирии 6 дней будет действовать запрет на продажу алкоголя

В Башкирии 6 дней будет действовать запрет на продажу алкоголя

20:26, 20 май 2022

В дни проведения Сабантуя в Башкирии запретят продажу алкоголя. Об этом сообщили сегодня, 20 мая, в Минторге республики.

«Сухой закон» распространяется только на магазины, в заведениях общепита он не будет действовать.

— В дни проведения народного праздника «Сабантуй» установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, — рассказали в Минторге.

Мероприятия пройдут в районах региона в разные даты — 27 мая, 3, 4, 11, 12 и 18 июня. В первый день Сабантуй будет отмечать Зилаирский район. Затем, 3 июня, празднования пройдут в Сибае, а после этого — в остальных районах.

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Источник: ufa1.ru
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