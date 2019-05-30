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В Башкирии создали межведомственную рабочую группу по поддержке садоводства и огородничества

Добавлено: 30.05.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии создали межведомственную рабочую группу по поддержке садоводства и огородничества

28 мая врио Главы республики Радий Хабиров подписал распоряжение Правительства РБ о создании межведомственной рабочей группы по поддержке садоводства и огородничества в регионе, которую возглавил исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Этим же документом утвержден план мероприятий («дорожная карта»), сообщает сайт Newsbash.ru.

Необходимо отметить, что в Башкортостане садоводством занимаются более 552 тыс. семей с общей площадью 42,4 тыс. гектаров. Более миллиона граждан трудятся на своих участках в пригородной зоне, и не только обеспечивают фруктами и овощами себя, но и реализуют излишки продукции.


Сегодня во многих садоводческих товариществах отсутствуют нормальные дороги, нет централизованного водоснабжения, есть проблемы с подведением электричества и газа. Отсутствуют отдельные контейнеры для мусора, плохо организован его вывоз. Традиционно садоводы и дачники решают свои вопросы самостоятельно, коллегиально. Однако с учетом того, что обозначенная сфера, так или иначе, касается практически каждой семьи, требуется особое внимание со стороны государства. Вопросы садоводства поднимались на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2019 год и плановый период, в частности, такие темы, как состояние дорог, электроснабжение, работа общественного транспорта. Сложностей добавляет то, что эти вопросы находятся в компетенции разных органов власти. Поэтому без организации четких мер поддержки здесь не обойтись.

Напомним, что с начала текущего года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», вопрос развития и поддержки садоводства и огородничества в Российской Федерации активно прорабатывается на всех уровнях власти.


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