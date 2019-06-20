"Прямая линия" с Путиным подверглась атаке украинских хакеров
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Центр по приему обращений россиян на «Прямую линию» президента РФ Владимира Путина подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа. Об этом сообщила ведущая мероприятия и сотрудники компании «Ростелеком», сообщает сайт Newsbash.ru.
«Были совершены две мощные DDoS-атаки», — отмечается в сообщении «Ростелекома».
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«Прямая линия» с Путиным проходит 20 июня. Вопросы от россиян принимаются через мобильные приложения «Москва — Путину» и «ОК Live», через сайт moskva-putinu.ru, в официальных группах в соцсетях и с помощью смс на номер 8-800-200-40-40. По последней информации, на «Прямую линию» поступило больше полутора миллионов обращений.
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