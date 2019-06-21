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В Башкирии увековечат память Артура Ахметханова: ему установят бюст и назовут школу в его честь

Добавлено: 21.06.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии увековечат память Артура Ахметханова: ему установят бюст и назовут школу в его честь

Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова за особые заслуги в сфере обеспечения безопасности и правопорядка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Так, принято решение организовать ежегодный турнир по национальной борьбе куреш имени Ахметханова, а в селе Малояз Салаватского района – установить бюст. Также вскоре может появиться ежегодный конкурс начальной военной подготовки среди кадетских классов уфимских школ, посвященный генерал-лейтенанту. В селе Турналы Салаватского района средней школе дадут имя вице-премьера Башкирии, а в республиканском музее Боевой Славы появится посвященный ему стенд в экспозиции федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, в столице Башкирии может появиться улица имени генерала Ахметханова.

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Напомним, Артур Фарвазович ушел из жизни 14 мая этого года после продолжительной болезни. Пост вице-премьера Башкортостана он занимал с октября 2018 года. уроженец Салаватского района республики, Ахметханов прошел путь от простого оперуполномоченного угрозыска до начальника региональной ГИБДД. С 2008 до 2016 года являлся министром внутренних дел Северной Осетии.

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