В Башкирии увековечат память Артура Ахметханова: ему установят бюст и назовут школу в его честь
Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова за особые заслуги в сфере обеспечения безопасности и правопорядка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, принято решение организовать ежегодный турнир по национальной борьбе куреш имени Ахметханова, а в селе Малояз Салаватского района – установить бюст. Также вскоре может появиться ежегодный конкурс начальной военной подготовки среди кадетских классов уфимских школ, посвященный генерал-лейтенанту. В селе Турналы Салаватского района средней школе дадут имя вице-премьера Башкирии, а в республиканском музее Боевой Славы появится посвященный ему стенд в экспозиции федеральной службы войск национальной гвардии. Кроме того, в столице Башкирии может появиться улица имени генерала Ахметханова.