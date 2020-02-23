В Уфе среди кадетских классов стартовал конкурс начальной военной подготовки памяти Артура Ахметханова
23 февраля в уфимском лицее № 161 Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии первого конкурса начальной военной подготовки среди кадетских классов, посвящённого памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.
Руководитель региона поприветствовал участников соревнований, пожелал им успехов и ярких побед.
Конкурсная программа включает в себя состязания по спортивным дисциплинам, строевую подготовку и учебную стрельбу с разборкой оружия, викторину по истории кадетского движения России.
Турнир проводится в соответствии с указом Главы республики об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.
Во время посещения лицея Радий Хабиров также ознакомился с материально-технической базой образовательного учреждения, пообщался с педагогическим коллективом и учащимися.