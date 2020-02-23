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В Уфе среди кадетских классов стартовал конкурс начальной военной подготовки памяти Артура Ахметханова

Добавлено: 23.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Уфе среди кадетских классов стартовал конкурс начальной военной подготовки памяти Артура Ахметханова

23 февраля в уфимском лицее № 161 Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в открытии первого конкурса начальной военной подготовки среди кадетских классов, посвящённого памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

Руководитель региона поприветствовал участников соревнований, пожелал им успехов и ярких побед.

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– Я очень рад, что наш первый конкурс проходит 23 февраля, в День защитника Отечества. Позвольте поздравить вас с этим замечательным праздником! Хочу выразить слова глубокого уважения преподавателям начальной военной подготовки и ветеранам, которые сегодня присутствуют здесь. И, конечно, от всей души приветствую ваше кадетское братство, – сказал Радий Хабиров. – Многие из вас в юном возрасте выбрали для себя нелёгкий путь служения стране – военную службу. Кто-то по окончании школы поступит в военные учебные заведения и станет офицером. Понятия чести и доблести станут для вас жизненным девизом, как и для нашего земляка Артура Фарвазовича Ахметханова, который всю свою жизнь отдал служению Родине. Отрадно, что конкурс носит его имя.
В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных учреждений Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Благовещенского, Дюртюлинского, Кармаскалинского и Уфимского районов.

Конкурсная программа включает в себя состязания по спортивным дисциплинам, строевую подготовку и учебную стрельбу с разборкой оружия, викторину по истории кадетского движения России.

Турнир проводится в соответствии с указом Главы республики об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

Во время посещения лицея Радий Хабиров также ознакомился с материально-технической базой образовательного учреждения, пообщался с педагогическим коллективом и учащимися.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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