Стивен Сигал напугал Радия Хабирова
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В минувшие выходные в Сибае прошел всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Мероприятие посетил и знаменитый американский актер Стивен Сигал вместе со своей женой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Его приезд в город произвел настоящий фурор. Герой голливудских боевиков и кумир миллионов попробовал кумыс, станцевал с гостями и поблагодарил за подарки на башкирском языке. Иначе говоря, актер завоевал сердца жителей Сибая.
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— Честно говоря, когда Стивен попросил показать ему технику башкирский борьбы куреш, был огромный соблазн вспомнить молодость и изобразить что-то вроде броска... Но вовремя посетила мысль - а что, если вдруг у этой стодвадцатикилограммовой махины, чемпиона всего и вся сработает мышечная память и он заломает меня на глазах у всего сабантуя ?) В общем, на показе техники и ограничились. А Стивен усмехнулся на вопрос спутницы: «Did you really think we gonna fight?», — заявил Радий Хабиров.
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