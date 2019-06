Стивен Сигал напугал Радия Хабирова

В минувшие выходные в Сибае прошел всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Мероприятие посетил и знаменитый американский актер Стивен Сигал вместе со своей женой, сообщает сайт Newsbash.ru.





Его приезд в город произвел настоящий фурор. Герой голливудских боевиков и кумир миллионов попробовал кумыс, станцевал с гостями и поблагодарил за подарки на башкирском языке. Иначе говоря, актер завоевал сердца жителей Сибая.

— Честно говоря, когда Стивен попросил показать ему технику башкирский борьбы куреш, был огромный соблазн вспомнить молодость и изобразить что-то вроде броска... Но вовремя посетила мысль - а что, если вдруг у этой стодвадцатикилограммовой махины, чемпиона всего и вся сработает мышечная память и он заломает меня на глазах у всего сабантуя ?) В общем, на показе техники и ограничились. А Стивен усмехнулся на вопрос спутницы: «Did you really think we gonna fight?», — заявил Радий Хабиров.

Все больше уважения он вызвал, когда вышел на ринг башкирской борьбы куреш против врио Главы Башкирии на сабантуе в Абзелиловском районе. Однако боя не произошло. Как оказалось, Радий Хабиров лишь показал заморскому гостю пару техник борьбы. В социальных сетях руководитель республики рассказал, что еле удержался от соблазна показать актеру настоящий мастер-класс по курешу.