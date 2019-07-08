В десяти районах Башкирии срывают сроки реализации программы «Башкирский дворик»
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В красную зону по реализации программы «Башкирский дворик» попали десять районов. Там до сих пор не определены подрядные организации, которые будут заниматься работами. Об этом стало известно на оперативном совещании в Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
К этим районам относятся — Благовещенский, Балтачевский, Благоварский, Калтасинский, Кармаскалинский, Миякинский, Учалинский, Стерлибашевский, Учалинский и Краснокамский.
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«К причинам произошедшего относятся – несвоевременное прохождение государственных экспертиз и обжалование итогов торгов в ходе конкурсных процедур. От глав муниципалитетов получены заверения о завершении конкурсных процедур и начале работ в срок до 15 июля по Благовещенскому, Балатчевскому, Учалинскому, Стерлибашевском районам, по остальным в срок до 1 августа», — заявил И.о. зам премьер министра Правительства республики Борис Беляев.Однако Борис Беляев отметил, что по результатам выборочного объезда территорий был сделан вывод, что возможен риск срыва программы по ряду муниципалитетов.
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