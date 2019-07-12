Сергей Новиков возглавлявший министерство экономического развития Башкирии назначен руководителем ГМЦ Росстата

Бывший министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков возглавил ГМЦ Росстата. Об этом сообщили на сайте государственной информационной компании, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сергею Новикову предстоит обеспечить финансово-экономическое оздоровление предприятия и сформировать новые внутренние компетенции в области сбора и обработки данных. Но важнейшим результатом его деятельности должен стать рост количества реализуемых проектов. Также экс-министру Башкирии необходимо расширить число партнёров и потребителей услуг центра.

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Ранее занимавший пост директора ГМЦ Росстата Евгений Сычев ушел по собственному желанию. Сергей Новиков занимал должность первого заместителя директора.Фото: Интернет