Сергей Новиков возглавлявший министерство экономического развития Башкирии назначен руководителем ГМЦ Росстата
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Бывший министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков возглавил ГМЦ Росстата. Об этом сообщили на сайте государственной информационной компании, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сергею Новикову предстоит обеспечить финансово-экономическое оздоровление предприятия и сформировать новые внутренние компетенции в области сбора и обработки данных. Но важнейшим результатом его деятельности должен стать рост количества реализуемых проектов. Также экс-министру Башкирии необходимо расширить число партнёров и потребителей услуг центра.
Фото: Интернет
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