В Башкирии наблюдатели и журналисты сообщают о нестыковках по явке избирателей

Журналисты Уфы, которые работают сегодня на выборах членами избирательных комиссий и наблюдателями, сообщают о том, что на их участках явка ниже средних официальных цифр, предоставленных Центризбиркомом Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





По информации шеф-редактора уфимского выпуска радиостанции «Эхо Москвы» Руслана Валиева, который является членом УИК №371 в Уфе с правом решающего голоса, на его участке по состоянию на 15 ч проголосовали 30% избирателей. Центризбирком ранее дал показатель явки на 15 ч в среднем по республике на уровне 42,6%, сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин сообщал, что в городе на это время проголосовали 35%.

Корреспондент «Медиакорсети» Минзаля Аскарова, работающая наблюдателем на УИК № 371 Уфы, также сообщает, что на ее участке на 15 ч явка составила около 30%. «Между нашими наблюдениями и подсчетами комиссии есть расхождения по явке. У комиссии явка примерно на 30 человек выше, чем насчитали мы»,— сообщила она.По оценке представителя КПРФ Альберта Рахматуллина, «явку завышают в разы». В УИК №380, по его данным, в первые три часа голосования, согласно данным комиссии, проголосовали 500 человек. Наблюдатель от КПРФ насчитал 150 проголосовавших. «После того, как вместе написали жалобу, на 15 часов, выяснилось, что проголосовали 600 избирателей. То есть за три часа — 500, а еще за пять часов — всего сто человек»,— написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По подсчетам наблюдателей уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального, на 12 участках в Уфе, поселках Шамонино, Русский Юрмаш, Шмидтово, Алексеевка, Карамалы, Акбердино, Иглино, где за ходом выборов наблюдают подготовленные штабом активисты, показатель явки на 16 ч варьировался от 23,4% (УИК №186, Уфа) до 46% (УИК №27, Уфа). На шести из 12 участков на это время явка была при этом ниже 30%. На трех — от 30 до 40%, еще на трех — выше 40%.