Радий Хабиров признался, что "зализывал раны" после выборов и поделился своим боевым настроем
Комментарии (0)
Загрузка...
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров высказался о прошедших выборах и поделился планами. Свое мнение он опубликовал в социальных сетях. Теперь руководитель региона твердо уверен в том, что справится с возложенной на него миссией, и он оправдает доверие избирателей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Напомним, что по предварительным данным, свои галочки за врио Главы Башкирии Радия Хабирова поставили более 80% жителей республики, участвующих в голосовании.
— Один день зализывал раны от выборных баталий и приходил в себя от обрушившегося на меня доверия жителей. В душу очередной раз проник страх – смогу ли? Смогу. Поэтому только вперед, только алга! Сегодня подъезды и дворы. Мы придем в каждый двор и каждый подъезд и сделаем их лучше, чище и комфортнее. И не потому что выборы (слава Всевышнему, можно о них не вспоминать теперь долго, а может и никогда), а потому что хочется добиться в жизни чего-то хорошего и значимого для земляков, — написал Радий Хабиров.
Читайте также
Политика
Радий Хабиров набрал 83 процента голосов по результатам экзитполов
Политика
Радий Хабиров попросил жителей Башкирии помочь построить хоспис
Политика
Радий Хабиров высказался о распространении недостоверной информации в соцсетях и интернете
Политика
Хабиров призвал жителей Башкирии писать ему о некачественном ремонте дворов
Политика
Радий Хабиров признался, что не испытывает интереса к предвыборной кампании
Политика
Врио Главы Башкирии Радий Хабиров не принял участие в субботнике и объяснил почему
Политика
Радий Хабиров поручил разобраться республиканской прокуратуре с семейным бизнесом «Башавтотранса»
Политика
В Башкирии должность и.о. главы региона возложена на Радия Хабирова