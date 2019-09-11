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Радий Хабиров признался, что "зализывал раны" после выборов и поделился своим боевым настроем

Добавлено: 11.09.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров признался, что "зализывал раны" после выборов и поделился своим боевым настроем

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров высказался о прошедших выборах и поделился планами. Свое мнение он опубликовал в социальных сетях. Теперь руководитель региона твердо уверен в том, что справится с возложенной на него миссией, и он оправдает доверие избирателей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Напомним, что по предварительным данным, свои галочки за врио Главы Башкирии Радия Хабирова поставили более 80% жителей республики, участвующих в голосовании.

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— Один день зализывал раны от выборных баталий и приходил в себя от обрушившегося на меня доверия жителей. В душу очередной раз проник страх – смогу ли? Смогу. Поэтому только вперед, только алга! Сегодня подъезды и дворы. Мы придем в каждый двор и каждый подъезд и сделаем их лучше, чище и комфортнее. И не потому что выборы (слава Всевышнему, можно о них не вспоминать теперь долго, а может и никогда), а потому что хочется добиться в жизни чего-то хорошего и значимого для земляков, — написал Радий Хабиров.
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