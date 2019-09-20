Татьяна Саенко возглавила Управления Главы Башкирии по вопросам государственной службы и кадровой политике

Начальником Управления Главы Республики Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политике назначена Татьяна Саенко. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.





Хайдар Валеев освобожден от должности начальника Управления Главы Республики Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политике по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.





родилась 12 августа 1982 года в Стерлитамаке. Окончила Уфимский государственный нефтяной технический университет, прошла переподготовку в Башкирском государственном педагогическом университете.Трудовую деятельность начала в 2004 году в ЗАО «Каучук», где работала экономистом по труду, инженером по организации и нормированию труда, ведущим специалистом по труду.В 2006–2011 годах – экономист, ведущий экономист, начальник отдела организации и оплаты труда ОАО «Синтез-Каучук».

В 2011–2019 годах – ведущий экономист, заместитель начальника отдела труда и заработной платы, заместитель начальника отдела маркетинга по аналитической работе, руководитель службы управления персоналом и административного обеспечения ООО «Управляющая компания «ТАУ НефтеХим».



В 2019 году – заместитель начальника управления – заведующий отделом подбора и резерва кадров Управления Главы Республики Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой политике.

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