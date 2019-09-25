Радий Хабиров объяснил, чем будут заниматься бизнес-шерифы в муниципалитетах Башкирии

Сегодня, 25 сентября, Радий Хабиров открыл презентацию инвестпроектов в первый день работы юбилейного Форума малого и среднего бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС, сообщает сайт Newsbash.ru.



Руководитель региона поставил задачу создать в республике благоприятную атмосферу для предпринимателей. Для этого в Башкирии появятся бизнес-шерифы. Должности введут во всех муниципалитетах до 1 ноября 2019 года. По словам Радия Хабирова, фактически это будет заместитель мэра, в обязанности которого входит только работа с предпринимателями и защита их интересов. При этом бизнес-шериф не будет дублировать функции уполномоченного по правам бизнесменов.

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— Это должен быть человек рукопожатный в бизнес-среде, но в то же время обладающий полномочиями, чтобы оказывать вам содействие. Я запретил главам муниципалитетов навешивать на этого зама какие-то иные полномочия. Он занимается только своим вопросом, — сказал Глава республики.Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. В столицу Башкирии съехалось около 2,5 тысяч участников из 30 стран. Организатором форума выступает Правительство Башкирии.