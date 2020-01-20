В Башкирии проверяют имеются ли в районах бизнес-шерифы

В ходе оперативного совещания в Правительстве РБ руководитель Башкортостана Радий Хабиров поднял вопрос квалификации бизнес-шерифов.







— По бизнес-шерифам мы договаривались – ждем год, после того, как они приступили в работе, и кто не выполняет свои обязанности — с теми прощаемся. Будем оценивать KPI (ключевые показатели эффективности – прим. авт.). Тут все должно быть просто и понятно. Каждый должен выполнять свою работу, — подчеркнул Радий Хабиров.

— Более того, наше контрольное управление делает анонимные звонки, — добавил Радий Хабиров, — Просто звонят и спрашивают — как попасть к бизнес-шерифу, на предпринимательский час. И очень порой интересные ответы бывают. Хотя в целом, на мой взгляд, работа была большая, продуктивная. Рост есть, хорошо.



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Как сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров, в ходе опросов предпринимателей Башкирии выясняется, что в некоторых районах бизнес-шерифов не знают вообще. То есть на некоторых территориях эта работа не доведена до нужного уровня.