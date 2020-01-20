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Радий Хабиров потребовал от глав администраций не допускать миграцию молодежи

Добавлено: 20.01.20
Просмотров: 40
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров потребовал от глав администраций не допускать миграцию молодежи

Глава региона планирует возвращать молодежь в районы. Такую задачу он поставил и руководителям муниципалитетов – он потребовал от глав районов не допускать миграцию молодежи. Со слов Радия Хабирова, для них уже есть соответствующее письмо, где эта задача расписана более подробно.

- Наша задача – понять, каким ресурсом мы обладаем, сколько студентов в том или ином районе учится в том или ином вузе. Это может быть поздравление, приглашение, поддержка, примите к исполнению с очень серьезным настроем, - сказал он своим подчиненным.

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Отметим, что сейчас в Башкирии действует несколько программ с целью удержать специалистов в деревнях и районах. Государство поддерживает врачей, учителей, а с 2020 года поддержку получат и тренеры. Будет создана республиканская программа «Сельский тренер», в рамках которой 100 человек получат по 600 тысяч рублей.

Источник: www.ufa.kp.ru
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