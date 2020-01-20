Радий Хабиров потребовал от глав администраций не допускать миграцию молодежи

Глава региона планирует возвращать молодежь в районы. Такую задачу он поставил и руководителям муниципалитетов – он потребовал от глав районов не допускать миграцию молодежи. Со слов Радия Хабирова, для них уже есть соответствующее письмо, где эта задача расписана более подробно.







- Наша задача – понять, каким ресурсом мы обладаем, сколько студентов в том или ином районе учится в том или ином вузе. Это может быть поздравление, приглашение, поддержка, примите к исполнению с очень серьезным настроем, - сказал он своим подчиненным.

Отметим, что сейчас в Башкирии действует несколько программ с целью удержать специалистов в деревнях и районах. Государство поддерживает врачей, учителей, а с 2020 года поддержку получат и тренеры. Будет создана республиканская программа «Сельский тренер», в рамках которой 100 человек получат по 600 тысяч рублей.