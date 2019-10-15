Альфия Тувалбаева назначена заместителем министра экономического развития Башкирии

Как сообщили в министерстве, она будет курировать вопросы инвестиционного развития региона. Кроме того, на нее возложен значительный блок задач, связанный с реализацией мероприятий в рамках участия Башкирии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, а также с реализацией целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.





Альфия Римовна Тувалбаева родилась в 1972 году в Туймазах.

Образование – высшее.

В 1994 году закончила окончила Башкирский государственный университет по специальности «История».

В 2006 году с отличием закончила Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ по специальности «Юриспруденция».





Трудовая биография:1994-2002 – ассистент, старший преподаватель кафедры истории государства и права юридического факультета, и.о. доцента кафедры истории государства и права, декан академического факультета, заведующий аспирантурой Восточного экстерного гуманитарного университета;2002-2006 – заведующий отдела договоров ООО ПП «Электрохимзащита»;2006-2007 – стажер Башкирской республиканской коллегии адвокатов;2007-2010 – менеджер отдела продаж ООО «Бионик»;2010-2013 – заместитель директора, исполнительный директор ООО «Башкирская торговая компания»;

2013-2015 – ведущий специалист-эксперт отдела развития контрактной системы и координации государственных закупок, ведущий специалист-эксперт отдела координации и методологического сопровождения контрольной системы, ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения, судебного и административного представительства, главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, судебного и административного представительства, начальник отдела закупок продовольственных ресурсов, продуктов нефтепереработки, бытовых и коммунальных услуг Государственного комитета РБ по размещению государственных заказов;

2016-2019 – начальник отдела развития конкуренции, начальник Управления инвестиционной деятельности Минэкономразвития Башкирии.

с 14 октября 2019 года – заместитель министра экономического развития – начальник Управления инвестиционной деятельности Минэкономразвития Башкирии.



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